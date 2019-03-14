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14.03.2019
ТАСС

Роскосмос рассмотрит проект квантового двигателя, если получит опытный образец

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Научный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке Сколково
Научный сотрудник лаборатории в Российском квантовом центре в технопарке Сколково.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскосмос готов рассмотреть проект квантового двигателя, если его разработчик сможет представить опытный образец. Об этом сообщил во вторник вечером ТАСС советник гендиректора госкорпорации по науке Александр Блошенко.

Ранее советник гендиректора РКК "Энергия" Олег Бакланов заявил газете "Военно-промышленный курьер", что удельная тяга опытного образца квантового двигателя от компании "Квантон" в 165 раз превышает показатели жидкостных ракетных двигателей. По словам руководителя компании Владимира Леонова, принцип работы разработки основан "на создании силы тяги за счет градиента пространственной энергии".

"Роскосмосом было сформировано техническое задание (ТЗ) на экспериментальную проверку тех явлений, о которых заявлял господин Леонов. Однако после формулировки ТЗ конструктор за все эти годы не предоставил ни одного опытного образца", - сказал Блошенко.

Он отметил, что госкорпорация готова проверить предложения Леонова на своей материальной базе. "Нам интересно измерить тягу и энергопотребление антигравитационного двигателя Леонова", - уточнил он.

При этом гендиректор Роскосмоса "распоряжения о создании квантового двигателя не давал, и ТЗ на его разработку не было", добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что концепция квантового двигателя базируется на созданной Леоновым теории "суперобъединения", которая была признана комиссией РАН лженаучной.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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