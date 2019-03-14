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14.03.2019
Lenta.ru

В России запутались в американских нарушениях ДРСМД

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Владимир Козин
Владимир Козин.
Источник изображения: РИА Новости. Sputnik

Начиная с 2001 года США нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 96 раз, пишет в еженедельнике "Звезда" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин.

"Если же взять за начальную точку отчета 1999 год, то, по данным управления по ПРО (противоракетная оборона — прим. "Ленты.ру") Министерства обороны США, общее количество таких нарушений составит уже 108 раз", — отмечает эксперт.

При этом с учетом "попытки перехватить групповые ракетные цели, одновременно включающие две и даже пять баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности", соглашение за последние 20 лет нарушалось США 117 раз.

Приведенная специалистом статистика основывается на "данных, сообщенных в пресс-релизах управления по ПРО Пентагона". Козин отмечает, что последнее испытание, которое нарушило ДРСМД, проведено ВМС США в Тихом океане в декабре 2018 года, когда средствами ПРО была перехвачена ракета с дальностью полета до 5,5 тысячи километров.

При этом в феврале прошлого года Козин утверждал, что США с 2001 года 93 раза нарушали ДРСМД.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении страной выполнения ДРСМД. До этого, в декабре 2018-го, госсекретарь США Майкл Помпео отвел России 60 суток на возвращение к условиям соглашения.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ракетного договора.

ДРСМД подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности и обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

Начиная с 2014-го Россия и США активно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД, всякий раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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