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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Боевые расчёты С-400 "Триумф" ЮВО проведут стрельбы на полигоне "Ашулук"

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Боевые стрельбы зенитчиков
Боевые стрельбы зенитчиков ЦВО РФ на полигоне Ашулук.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Личный состав зенитных ракетных подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском крае, приступил к совершению маршей на полигон "Ашулук" в Астраханской области, сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.

"Специалисты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", противовоздушной обороны (ПВО) подразделений выполнят боевое слаживание расчетов с отработкой задач тактической, специальной и инженерной подготовки, закрепят навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В завершении полевого выхода зенитчики, в рамках тактического учения, выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения по реальным воздушным целям.

"Ракетные пуски будут проведены как с оборудованных позиций, так и во время короткой остановки при движении в составе колонн. В дневное и ночное время суток военнослужащие отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению сил авиации условного противника", - говорится в сообщении.

Всего в мероприятии принимают участие около 800 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники из состава 4 армии ВВС и ПВО.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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