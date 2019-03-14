Астронавт NASA Ник Хейг назвал российскую ракету "Союз" чудом

Астронавт NASA Ник Хейг считает инженерным чудом ракету-носитель "Союз-ФГ", которая 14 марта выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12". Об этом Хейг написал на своей странице в Twitter во вторник, 12 марта.

"Директор производства рассказал нам, что предстоящий запуск ракеты "Союз" будет 1901-м по счету. 40 т хорошо спроектированного оборудования и 270 т горючего, это инженерное чудо!" — отметил он.

На 2019 год "Роскосмос" запланировал запуски на Международную космическую станцию (МКС) четырех пилотируемых кораблей "Союз-МС" и трех грузовых "Прогресс-МС".

Ближайший запуск запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. В экипаж корабля "Союз МС-12" войдут американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг, а также россиянин Алексей Овчинин. Длительность полета составит 203 дня.

Следующие запуски пилотируемых кораблей ожидаются 6 июля, 22 августа и 25 сентября. "Грузовики" же запустят 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.