Войти
14.03.2019
Известия.ru

Астронавт NASA Ник Хейг назвал российскую ракету "Союз" чудом

209
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Астронавт NASA Ник Хейг считает инженерным чудом ракету-носитель "Союз-ФГ", которая 14 марта выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12". Об этом Хейг написал на своей странице в Twitter во вторник, 12 марта.

"Директор производства рассказал нам, что предстоящий запуск ракеты "Союз" будет 1901-м по счету. 40 т хорошо спроектированного оборудования и 270 т горючего, это инженерное чудо!" — отметил он.

На 2019 год "Роскосмос" запланировал запуски на Международную космическую станцию (МКС) четырех пилотируемых кораблей "Союз-МС" и трех грузовых "Прогресс-МС".

Ближайший запуск запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. В экипаж корабля "Союз МС-12" войдут американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг, а также россиянин Алексей Овчинин. Длительность полета составит 203 дня.

Следующие запуски пилотируемых кораблей ожидаются 6 июля, 22 августа и 25 сентября. "Грузовики" же запустят 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
06.03.2019
В NASA не смогли подтвердить встречу Рогозина и замглавы ведомства на Байконуре 14 марта
14.09.2017
Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКС
20.09.2016
Старт новейшего "Союза МС-02" отложили из-за неполадки
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
22.12.2011
Пилотируемые запуски с Куру не планируются
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары