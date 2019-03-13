"Россия захватит Нарву": как Эстония готовится к войне

NBC: Эстония уверена, что Россия готовится к войне с НАТО

Эстонская разведка считает, что Россия готовится к вмешательству в выборы в Европарламент, а также к полномасштабному конфликту со странами НАТО. Власти Эстонии, активно наращивающие расходы на оборону, опасаются, что Россия может попытаться аннексировать территории, на которых проживает русскоязычное население.

Эстонская служба внешней разведки убеждена, что в 2019 году Россия попытается вмешаться в выборы в Европейский парламент, продолжит "операции влияния" против Запада и подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО, передает телеканал NBC News, который первым ознакомился с 70-страничным докладом, где ежегодно проводится оценка угроз.

"Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на обширном фронте", - говорится в докладе.

После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что "российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО".

Эстонская разведка также указывает на военную активность России. По их наблюдениям, в прошлом году Россия расширила военное присутствие вдоль западной границы, разместив в менее чем в 50 км от нее семь новых полков.

В докладе отмечается, что при эскалации кризиса, скорее всего, Россия сначала нападет на страны Балтии. В конфликте между Россией и НАТО Москва попытается провести атаки в Западной Европе, говорится в докладе.

Согласно докладу эстонской разведки, Россия также попытается повлиять на исход майских выборов в Европарламент. Внимание будет уделяться крупным государствам: Германии, Франции, Италии. Россия якобы попытается вмешаться в выборы, чтобы получить как можно больше мест для "пророссийских или политических сил евроскептиков", cчитает глава внешней разведки Эстонии Микк Марран.

Россия, впрочем, неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс за рубежом.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта. "Нарвский сценарий" сможет привести к войне и повторению "крымских событий", говорится в статье. Это может произойти, если Москва захочет "защитить" проживающих в Нарве русских, представляющих абсолютное большинство населения, и "аннексирует" город.

Вторжение России на территорию Эстонии при этом будет иметь более серьезные последствия, нежели события 2014 года, так как эта страна - член НАТО.

Эстонские чиновники уверены в том, что при таком сценарии союзники по альянсу, в особенности - США, встанут на защиту эстонской территориальной целостности.

Впрочем, опасаясь нападения со стороны России, Эстония и сама наращивает оборонные расходы. В конце прошлого года эстонский парламент - Рийгикогу - одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на текущий год, в котором общий объем расходов и инвестиций составит €11,31 млрд, а доходов - €11,06 млрд.

Несмотря на дефицит бюджета, эстонские расходы на оборону в этом году увеличатся почти до 2,2% ВВП. Около 40% всего оборонного бюджета планируется потратить на различные закупки. За счет этих средств также будут увеличены зарплаты кадровых военных.

По словам главы отдела оборонных инвестиций военного ведомства Эстонии Кусти Сальма, характер оборонных расходов Эстонии свидетельствует о том, что страна готовится к войне.

Такой вывод он озвучил на февральской конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

"Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это подготовка к войне", - подчеркнул он. Сальм обратил внимание, что это "не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны". Он считает, что необходимо получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи от каждого инвестированного в оборону цента.

Учения, о которых он говорил, прошли в Эстонии с участием союзников по НАТО в начале февраля. Военные маневры прошли на Центральном полигоне сил обороны страны и на полигоне Первой пехотной бригады. В них участвовали военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии - всего около тысячи военных.

Отдел "Армия"