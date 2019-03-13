Войти
13.03.2019
Газета.ru

"Россия захватит Нарву": как Эстония готовится к войне

422
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

NBC: Эстония уверена, что Россия готовится к войне с НАТО

Эстонская разведка считает, что Россия готовится к вмешательству в выборы в Европарламент, а также к полномасштабному конфликту со странами НАТО. Власти Эстонии, активно наращивающие расходы на оборону, опасаются, что Россия может попытаться аннексировать территории, на которых проживает русскоязычное население.



Эстонская служба внешней разведки убеждена, что в 2019 году Россия попытается вмешаться в выборы в Европейский парламент, продолжит "операции влияния" против Запада и подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО, передает телеканал NBC News, который первым ознакомился с 70-страничным докладом, где ежегодно проводится оценка угроз.

"Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на обширном фронте", - говорится в докладе.

После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что "российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО".

Эстонская разведка также указывает на военную активность России. По их наблюдениям, в прошлом году Россия расширила военное присутствие вдоль западной границы, разместив в менее чем в 50 км от нее семь новых полков.

В докладе отмечается, что при эскалации кризиса, скорее всего, Россия сначала нападет на страны Балтии. В конфликте между Россией и НАТО Москва попытается провести атаки в Западной Европе, говорится в докладе.

Согласно докладу эстонской разведки, Россия также попытается повлиять на исход майских выборов в Европарламент. Внимание будет уделяться крупным государствам: Германии, Франции, Италии. Россия якобы попытается вмешаться в выборы, чтобы получить как можно больше мест для "пророссийских или политических сил евроскептиков", cчитает глава внешней разведки Эстонии Микк Марран.

Россия, впрочем, неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс за рубежом.

Ранее американский журнал The Atlantic сообщил, что НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта. "Нарвский сценарий" сможет привести к войне и повторению "крымских событий", говорится в статье. Это может произойти, если Москва захочет "защитить" проживающих в Нарве русских, представляющих абсолютное большинство населения, и "аннексирует" город.

Вторжение России на территорию Эстонии при этом будет иметь более серьезные последствия, нежели события 2014 года, так как эта страна - член НАТО.

Эстонские чиновники уверены в том, что при таком сценарии союзники по альянсу, в особенности - США, встанут на защиту эстонской территориальной целостности.

Впрочем, опасаясь нападения со стороны России, Эстония и сама наращивает оборонные расходы. В конце прошлого года эстонский парламент - Рийгикогу - одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на текущий год, в котором общий объем расходов и инвестиций составит €11,31 млрд, а доходов - €11,06 млрд.

Несмотря на дефицит бюджета, эстонские расходы на оборону в этом году увеличатся почти до 2,2% ВВП. Около 40% всего оборонного бюджета планируется потратить на различные закупки. За счет этих средств также будут увеличены зарплаты кадровых военных.

По словам главы отдела оборонных инвестиций военного ведомства Эстонии Кусти Сальма, характер оборонных расходов Эстонии свидетельствует о том, что страна готовится к войне.

Такой вывод он озвучил на февральской конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

"Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это подготовка к войне", - подчеркнул он. Сальм обратил внимание, что это "не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны". Он считает, что необходимо получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи от каждого инвестированного в оборону цента.

Учения, о которых он говорил, прошли в Эстонии с участием союзников по НАТО в начале февраля. Военные маневры прошли на Центральном полигоне сил обороны страны и на полигоне Первой пехотной бригады. В них участвовали военнослужащие из Соединенных Штатов, Великобритании и Бельгии - всего около тысячи военных.


Отдел "Армия"

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Россия
США
Франция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
22.11.2017
Мосты конфронтации
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ