Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом "российской агрессии" - Пентагон

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Бюджетный запрос Пентагона на военные операции за пределами США в 2020 финансовом году рассчитан, в частности, с учетом необходимости противостоять российской агрессии, говорится в распространенном во вторник американским оборонным ведомством обзоре этого документа.

"Этот запрос (на финансирование операций за рубежом - ИФ) сфокусирован на продолжающихся военных операциях на Ближнем Востоке и в Южной Азии, усилиях по сдерживанию российской агрессии, а также глобальных антитеррористических операциях", - говорится в документе.

Всего проект бюджета на 2020 год предполагает выделение $173,8 млрд на военные операции США за рубежом и чрезвычайные нужды (в них включено, в частности, строительство пограничных заграждений).

В частности, на операцию "Непоколебимая решимость" против террористической организации ИГ (запрещена в РФ) предлагается выделить $6,9 млрд, что на $2 млрд меньше, чем годом ранее.

Расходы на операцию в Афганистане "Страж свободы" предлагается направить $18,6 млрд, а не $18,5 млрд как годом ранее.

Расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", направленную на наращивание американского присутствия в Европе, и "Инициативу по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)) предлагается сократить с $6,5 млрд до $5,9 млрд.

Среди прочего, в рамках "Европейской инициативы сдерживания" Минобороны США предлагает направить $250 млн на предоставление помощи вооруженным силам и силам безопасности Украины и для замены вооружения, ранее предоставленного Украине.

В документе говорится, что США необходимо наращивать инвестиции в технологически продвинутых сферах вооружения, чтобы иметь возможность "превзойти потенциальные угрозы со стороны Китая и России в будущем".