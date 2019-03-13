Войти
13.03.2019
Интерфакс-АВН

Бюджет на зарубежные операции США рассчитан с учетом "российской агрессии" - Пентагон

435
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Военное обозрение

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Бюджетный запрос Пентагона на военные операции за пределами США в 2020 финансовом году рассчитан, в частности, с учетом необходимости противостоять российской агрессии, говорится в распространенном во вторник американским оборонным ведомством обзоре этого документа.

"Этот запрос (на финансирование операций за рубежом - ИФ) сфокусирован на продолжающихся военных операциях на Ближнем Востоке и в Южной Азии, усилиях по сдерживанию российской агрессии, а также глобальных антитеррористических операциях", - говорится в документе.

Всего проект бюджета на 2020 год предполагает выделение $173,8 млрд на военные операции США за рубежом и чрезвычайные нужды (в них включено, в частности, строительство пограничных заграждений).

В частности, на операцию "Непоколебимая решимость" против террористической организации ИГ (запрещена в РФ) предлагается выделить $6,9 млрд, что на $2 млрд меньше, чем годом ранее.

Расходы на операцию в Афганистане "Страж свободы" предлагается направить $18,6 млрд, а не $18,5 млрд как годом ранее.

Расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", направленную на наращивание американского присутствия в Европе, и "Инициативу по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)) предлагается сократить с $6,5 млрд до $5,9 млрд.

Среди прочего, в рамках "Европейской инициативы сдерживания" Минобороны США предлагает направить $250 млн на предоставление помощи вооруженным силам и силам безопасности Украины и для замены вооружения, ранее предоставленного Украине.

В документе говорится, что США необходимо наращивать инвестиции в технологически продвинутых сферах вооружения, чтобы иметь возможность "превзойти потенциальные угрозы со стороны Китая и России в будущем".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
20.06.2016
Стратегический партнер России
27.11.2015
Новая армия Путина
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
22.11.2011
Ядерная боли-головка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ