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13.03.2019
Известия.ru

ЕС приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Baz Ratner

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения лайнера Ethiopian Airlines в Эфиопии. Об этом во вторник, 12 марта, сообщается на сайте Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

Отмечается, что EASA принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

"В качестве меры предосторожности EASA опубликовало сегодня Директиву о летной годности, которая вступает в силу с 19:00 UTC и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing Model 737-8 MAX и 737-9 MAX в Европе", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, агентство опубликовало Директиву по безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы этих моделей самолетов, выполняемые операторами третьих стран.

Ранее 12 марта сообщалось, что авиационные власти нескольких европейских государств заявили о временном закрытии воздушного пространства своих стран для самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнера Ethiopian Airlines в Эфиопии.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. Самолет совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Все, кто находился на борту (157 человек, жители 35 стран, в том числе трое россиян), погибли.

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Страны
Россия
Эфиопия
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Boeing-737
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