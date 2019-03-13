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13.03.2019
ТАСС

Астронавт NASA Ник Хейг назвал ракету "Союз" шедевром технической мысли

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Ник Хейг
Ник Хейг.
Источник изображения: © NASA TV via AP

Он также сообщил, что предстоящий запуск "Союза" будет 1901-м по счету

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Астронавт NASA Ник Хейг считает шедевром технической мысли ракету-носитель "Союз-ФГ", которая 14 марта должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12".

"Директор производства рассказал нам, что предстоящий запуск ракеты "Союз" будет 1901-м по счету. 40 т хорошо налаженного оборудования и 270 т горючего, это техническое чудо!" - написал Хейг во вторник в своем Twitter.


Экспедиция МКС-59/60, в состав которой войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Хейг и Кристина Кох, должна отправиться на орбиту 14 марта. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Союз ПКК
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