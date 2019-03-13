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13.03.2019
Lenta.ru

Раскрыты сроки первого пуска "Циркона" с корабля

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российскую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" с боевого корабля впервые запустят в конце 2019 года, сообщил ТАСС источник в в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце текущего года планируется начать испытания ракеты с морского носителя — головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота", — сказал собеседник.

По его словам, ранее испытания оружия проводились только с берегового стенда.

В марте сообщалось, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты "Циркон" затруднят коммуникацию между странами альянса.

Ранее в феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1.

В то же время доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США является "полнейшей глупостью".

Таким образом Сивков прокомментировал заявление контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова о том, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", ракетами "Циркон".

20 февраля президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, "способной поражать как морские, так и наземные цели".

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
NATO
ГЗЛА
СФ
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