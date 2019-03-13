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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

В ЗВО началась командно-штабная тренировка с привлечением представителей ВC Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках совместной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь с 12 по 14 марта 2019 г. в Западном военном округе проходит командно-штабная тренировка с привлечением оперативной группы от органов военного управления Вооруженных Сил Белоруссии.

В ходе данного мероприятия отрабатываются вопросы повышения уровня взаимодействия органов военного управления, соединений и воинских частей Региональной группировки войск (сил) (РГВ(С)) при совместном выполнении задач по предназначению, а также совершенствования системы управления РГВ(С).

В дальнейшем в г. Минске запланировано проведение совместной штабной тренировки Объединенного командования РГВ(С), в которой примут участие офицеры Западного военного округа.

Указанные мероприятия являются этапами двухгодичного цикла совместной подготовки Вооруженных сил двух стран, который планируется завершить осенью этого года совместным оперативным учением "Щит Союза – 2019". Оно носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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