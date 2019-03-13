США занимаются воздушным шпионажем в интересах Киева

Информация, полученная американскими БЛА в рейдах над Донбассом, предоставляется киевскому режиму.

"Военно-воздушные силы США передают украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk", – говорится в ответе пресс-службы командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке на запрос редакции радиостанции "Свобода".

Сообщать подробности этого "сотрудничества" американские военные отказались. "Сбор информации, наблюдения и разведка, осуществляемые ВВС США, предоставляют достаточную для принятия решений информацию нашим союзникам и партнерам... Поскольку это вопрос, касающийся политики и безопасности, мы не можем обсуждать оперативные детали. Мы используем средства для сбора информации, наблюдения и разведки, исходя из угроз на территориях, которые обращаются к нам за помощью. Все миссии выполняются в полной координации с принимающими странами", – цитирует "Свобода" капитана Кристофера Бойер-Мидера.

Очередной пролет Global Hawk вдоль линии разграничения в зоне проведения украинскими военными так называемой операции объединенных сил состоялся 1 марта. Всего же, начиная с 2016 года, американцы провели десятки таких рейдов.