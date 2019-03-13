Позиции над Балтикой заняли беспилотники

Огонь корабельной артиллерии на Балтийском флоте начало корректировать подразделение летательных аппаратов "Форпост".

Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении корветом "Бойкий" артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям, находящимся на значительном удалении. Это позволило корабельным пушкарям в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

Учебная тренировка расчетов БЛА началась с проверки общей системы электропитания и нанесения на карту плана полета, после чего беспилотники были выведены с аэродрома в назначенный район, рассказал "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Комплекс с БЛА средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника, выдачи данных для целеуказания ударным средствам. Полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта – с взлетно-посадочной полосы.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)