Войти
13.03.2019
Газета.ru

Около Крыма засекли Boeing: США ведут разведку у Крыма

347
0
0
Boeing RC-135V
Самолет-разведчик ВМС США Boeing RC-135V.
Источник изображения: gazeta.ru

У берегов Крыма засекли американский самолет-разведчик

Американский самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint утром 12 марта провел разведывательный полет у берегов Крыма. Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что зарубежные разведки активизировали свою деятельность в отношении России.



Американский самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint утром 12 марта провел разведывательный полет у берегов Крыма, передает ФАН.

Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. В воздухе самолет провел около шести часов, несколько раз пролетев вдоль российского побережья Черного моря.

Три дня назад

сразу несколько разведывательных летательных аппаратов НАТО совершили полеты у российских границ. Как пишет сайт Plane Radar, они вели деятельность около Крыма и Калининграда.

В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Он взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крыма.

У границ Калининградской области были замечены два военных самолета. Первым оказался британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint. Он находился на высоте 8,2 километра, совершая полет вблизи Калининграда. Кроме того, был зафиксирован шведский самолет GIV SP, который вел разведку на высоте 13,7 километра, передает ФАН.

Двумя днями ранее дежурный истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России поднялся в небо для перехвата неопознанной воздушной цели, приближавшейся к государственной границе со стороны Балтийского моря. Об этом говорилось в заявлении Министерства обороны РФ.

"Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27", - отметили в военном ведомстве.

Российские авиаторы определили цель как Boeing RC-135. Какое-то время Су-27 шел с ним параллельным курсом вдоль границ России.

Вскоре американский разведчик удалился от российского воздушного пространства, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В тот же день в Кремле президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России.

Кроме того, на следующий день российский лидер рассказал, что иностранные спецслужбы стремятся усилить свое влияние на происходящее в России. Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Президент подчеркнул, что влиянию зарубежных разведслужб необходимо противодействовать.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", - сказал Путин.

Стоит отметить, что если американские самолеты совершают полеты непосредственно над территорией России - то делают это в рамках Договора по открытому небу.

Главный редактор журнала "Солдаты России" Владислав Шурыгин напомнил о том, что документ был заключен в 1992 году, хотя изначально идея заключения договора о повышении мер доверия между Россией и США возникла в 50-е годы прошлого века. Переговоры по данному вопросу вели генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и 34-ый президент США Дуайт Эйзенхауэр, передает НСН.

"В основном договор касается деятельности ядерных объектов стран. Ежегодно для каждой стороны определяется квота полетов над территорией стран-участниц договора.

В рамках этой квоты разрешается полет самолетов той или иной страны по согласованному маршруту. Вмешиваться в него ни одно из сторон не имеет права. Таковы условия инспекционных полетов. Самолет-разведчик ведет фотографирование и радиолокационную разведку местности. Обычно в год их бывает от 30 до 40. В прошлом году их было более 30. Россия также осуществляла подобную воздушную разведку", - пояснил эксперт.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Греция
Россия
Румыния
США
Украина
Швеция
Продукция
Global Hawk
KC-135
Су-27
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20385
NATO
Nimitz
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
11.03.2019
Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ РФ на фоне сообщений о размещении комплексов С-400
11.03.2019
Разведка Крыма: беспилотник США засекли у границ России
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
31.10.2016
Летающие роботы наступают
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ