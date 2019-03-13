Около Крыма засекли Boeing: США ведут разведку у Крыма

У берегов Крыма засекли американский самолет-разведчик

Американский самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint утром 12 марта провел разведывательный полет у берегов Крыма. Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что зарубежные разведки активизировали свою деятельность в отношении России.

Американский самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint утром 12 марта провел разведывательный полет у берегов Крыма, передает ФАН.

Воздушное судно вылетело с авиабазы греческого Суда - одного из опорных пунктов Североатлантического альянса в восточном Средиземноморье. В воздухе самолет провел около шести часов, несколько раз пролетев вдоль российского побережья Черного моря.

Три дня назад

сразу несколько разведывательных летательных аппаратов НАТО совершили полеты у российских границ. Как пишет сайт Plane Radar, они вели деятельность около Крыма и Калининграда.

В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Он взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крыма.

У границ Калининградской области были замечены два военных самолета. Первым оказался британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint. Он находился на высоте 8,2 километра, совершая полет вблизи Калининграда. Кроме того, был зафиксирован шведский самолет GIV SP, который вел разведку на высоте 13,7 километра, передает ФАН.

Двумя днями ранее дежурный истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России поднялся в небо для перехвата неопознанной воздушной цели, приближавшейся к государственной границе со стороны Балтийского моря. Об этом говорилось в заявлении Министерства обороны РФ.

"Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27", - отметили в военном ведомстве.

Российские авиаторы определили цель как Boeing RC-135. Какое-то время Су-27 шел с ним параллельным курсом вдоль границ России.

Вскоре американский разведчик удалился от российского воздушного пространства, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В тот же день в Кремле президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России.

Кроме того, на следующий день российский лидер рассказал, что иностранные спецслужбы стремятся усилить свое влияние на происходящее в России. Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Президент подчеркнул, что влиянию зарубежных разведслужб необходимо противодействовать.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа", - сказал Путин.

Стоит отметить, что если американские самолеты совершают полеты непосредственно над территорией России - то делают это в рамках Договора по открытому небу.

Главный редактор журнала "Солдаты России" Владислав Шурыгин напомнил о том, что документ был заключен в 1992 году, хотя изначально идея заключения договора о повышении мер доверия между Россией и США возникла в 50-е годы прошлого века. Переговоры по данному вопросу вели генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и 34-ый президент США Дуайт Эйзенхауэр, передает НСН.

"В основном договор касается деятельности ядерных объектов стран. Ежегодно для каждой стороны определяется квота полетов над территорией стран-участниц договора.

В рамках этой квоты разрешается полет самолетов той или иной страны по согласованному маршруту. Вмешиваться в него ни одно из сторон не имеет права. Таковы условия инспекционных полетов. Самолет-разведчик ведет фотографирование и радиолокационную разведку местности. Обычно в год их бывает от 30 до 40. В прошлом году их было более 30. Россия также осуществляла подобную воздушную разведку", - пояснил эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов