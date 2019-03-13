Фото: чем планировали заменить УАЗы в армии

В интернете появились фотографии уникального внедорожника "Скорпион-2М", которым планировалось заменить имеющиеся в российской армии УАЗы. Однако в серию машина не пошла, хотя в подразделениях спецназа до сих пор активно используются закупленные для опытно-войсковой эксплуатации образцы.

Внедорожники "Скорпион" разрабатывались и выпускались ЗАО "Корпорация Защита". В 2011 году опытные образцы машины были опробованы на практике, и на основе получившихся показателей сформированы требования к готовой модели. Так появились три версии легких штурмовых автомобилей.

"Пионером" в этой линейке стала модель "Скорпион-2М", что широкой публике показали на выставке "Вездеход-2013". Планы у компании были огромные, но, к сожалению, все они зависели от Министерства обороны, а у него было свое видение. Поскольку с основным заказчиком отношения не сложились, то и вся программа была свернута", - пишет обозреватель портала "Уазбука".

Все три версии "Скорпиона" - бронированная ("ЛША-2Б"), тентованная для спецподразделений ("ЛША-1") и тентованная с жестким верхом ("ЛША-2") - прошли государственные испытания и поступили в армию. Автомобили с индексом "2М" планировалось поставлять в МВД и другие силовые структуры.

В базовой комплектации, когда машина предназначена для перевозки личного состава, в кузове размещается шесть десантников, для которых установлены противоминные кресла. В кабине находятся водитель и командир. На "Скорпион" можно устанавливать турель с крупнокалиберным пулеметом "Корд" или "Печенег", а также станковый гранатомет "Пламя". В таком случае количество мест для десанта снижалось до четырех, так как остальные места занимали боеприпасы. Всего "Скорпион 2М" может перевозить 1085 килограммов полезного груза.

Машина получила защиту пятого класса, то есть от обычного винтовочного патрона 7.62x54R, и противоминный поддон, способный выдержать взрыв до двух килограммов взрывчатого вещества.

Под капотом "Скорпион 2М" встроен 4-тактный польский дизельный двигатель Andoria с турбонаддувом. Автомобиль способен развить на шоссе скорость до 130 километров в час, на бездорожье - до 80. Разработчики установили в машине два семидесятилитровых топливных бака, которых хватает на 1000 километров.

Николай Грищенко