Войти
13.03.2019
Известия.ru

Еще несколько стран закроют воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

285
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago stock&people

Авиационные власти нескольких европейских государств заявили о временном закрытии воздушного пространства своих стран для самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнера Ethiopian Airlines в Эфиопии.

Так, для Boeing 737 MAX 8 будет закрыто австрийское воздушное пространство. Об этом распорядился министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер во вторник, 12 марта.

Кроме того, эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны запретило управление гражданской авиации Франции, передает Reuters.

Также решение закрыть небо для самолетов подобного типа приняли Нидерлданды, сообщает DutchNews. Об этом заявила министр инфраструктуры и управления водными ресурсами страны Кора ван Ньювенхёйзен.

Полеты Boeing 737 MAX над своей территорией также приостановила Ирландия. Как сообщает RTE, о таком решении во вторник объявило Ирландское авиационное агентство.

"Решение вызвано необходимостью удостовериться в безопасности пассажиров и экипажей, что является для IAA абсолютным приоритетом в работе", — заявили в ведомстве.

В свою очередь, исландская авиакомпания Icelandair Group 12 марта приостановила эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 "до дальнейших рекомендаций", сообщает FlightGlobal.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. Самолет совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Все, кто находился на борту (157 человек, жители 35 стран, в том числе трое россиян), погибли.

После случившегося управление гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA) Великобритании временно приостановило полеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве.

После этого норвежская авиакомпания Norwegian также временно отказалась эксплуатировать все свои 18 самолетов подобного типа. О приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX и его модификаций также заявили власти Австралии, закрывшие небо страны для лайнеров, а также все авиакомпании Китая, перевозчики Сингапура, Индонезии и Ethiopian Airlines. В Индии ужесточили правила эксплуатации этих самолетов.

При этом российский перевозчик S7, эксплуатирующий лайнеры данного типа, сообщил, что не обладает информацией о ненадежности Boeing 737 MAX 8.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Австрия
Великобритания
Индия
Индонезия
Ирландия
Китай
Норвегия
Россия
Сингапуp
Франция
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ