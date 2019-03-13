Еще несколько стран закроют воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

Авиационные власти нескольких европейских государств заявили о временном закрытии воздушного пространства своих стран для самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнера Ethiopian Airlines в Эфиопии.

Так, для Boeing 737 MAX 8 будет закрыто австрийское воздушное пространство. Об этом распорядился министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер во вторник, 12 марта.

Кроме того, эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 в воздушном пространстве страны запретило управление гражданской авиации Франции, передает Reuters.

Также решение закрыть небо для самолетов подобного типа приняли Нидерлданды, сообщает DutchNews. Об этом заявила министр инфраструктуры и управления водными ресурсами страны Кора ван Ньювенхёйзен.

Полеты Boeing 737 MAX над своей территорией также приостановила Ирландия. Как сообщает RTE, о таком решении во вторник объявило Ирландское авиационное агентство.

"Решение вызвано необходимостью удостовериться в безопасности пассажиров и экипажей, что является для IAA абсолютным приоритетом в работе", — заявили в ведомстве.

В свою очередь, исландская авиакомпания Icelandair Group 12 марта приостановила эксплуатацию трех своих самолетов Boeing 737 MAX 8 "до дальнейших рекомендаций", сообщает FlightGlobal.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта. Самолет совершал рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Все, кто находился на борту (157 человек, жители 35 стран, в том числе трое россиян), погибли.

После случившегося управление гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA) Великобритании временно приостановило полеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве.

После этого норвежская авиакомпания Norwegian также временно отказалась эксплуатировать все свои 18 самолетов подобного типа. О приостановке использования самолетов Boeing 737 MAX и его модификаций также заявили власти Австралии, закрывшие небо страны для лайнеров, а также все авиакомпании Китая, перевозчики Сингапура, Индонезии и Ethiopian Airlines. В Индии ужесточили правила эксплуатации этих самолетов.

При этом российский перевозчик S7, эксплуатирующий лайнеры данного типа, сообщил, что не обладает информацией о ненадежности Boeing 737 MAX 8.