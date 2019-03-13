Трамп заявил о чрезмерной сложности современных самолетов

Президент США Дональд Трамп на фоне катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии заявил, что управление современными лайнерами требует от пилотов чрезмерных технических знаний.

"Самолеты становятся слишком сложными для полетов. Уже нужны не пилоты, а, скорее, компьютерные специалисты из МИТ (Массачусетский институт технологий. — Ред.). Я вижу это постоянно во многих новых продуктах. Всегда стремятся сделать на один ненужный шаг больше, когда зачастую старое и простое гораздо лучше", — написал он 12 марта на своей странице в Twitter.

Глава государства добавил, что самолетами должны управлять профессионалы, а не Альберт Эйнштейн.

За последние полгода произошло две катастрофы с самолетом Boeing 737 MAX 8. В октябре 2018 года лайнер этого типа авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета. Все 189 человек на борту погибли.

10 марта аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Погибли 157 человек, среди жертв крушения — граждане 35 стран, в том числе трое россиян. Бортовой самописец найден, но сильно поврежден. Причины трагедии устанавливаются.

На фоне катастроф отказались от полетов на Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines, все авиакомпании Китая, перевозчики Сингапура, Индонезии и Норвегии. Индия ужесточила правила эксплуатации лайнеров этой серии. Великобритания и Австралия запретили Boeing 737 MAX пролетать над своими территориями.

В России два таких лайнера эксплуатирует авиакомпания S7, которая пока не получала рекомендаций от производителя об отказе от полетов на Boeing 737 MAX 8. Росавиация направила запросы в Boeing и Федеральную авиационную администрацию США (FAA).

При этом ранее в FAA лайнер этого типа признали пригодным для полетов, но попросили модернизировать его системы. Производитель также заверил в безопасности эксплуатации.