Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов

Эстонская внешняя разведка выступила с утверждением, что строящиеся Россией газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" угрожают безопасности Европы. Об этом говорится в обнародованном ежегоднике эстонского департамента внешней разведки "Эстония в среде международной безопасности - 2019".

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По утверждению эстонского Департамента информации (внешняя разведка Эстонии), строительство российских газопроводов значительно увеличит зависимость европейских стран от российского газа, что даст Москве дополнительные рычаги политического влияния на Европу, а это угрожает безопасности европейских стран.

Эстонские разведчики полагают, что закончив строительство газопроводов и связав потребителей представленной услугой, Россия затруднит создание альтернативных каналов поставки газа в Европу и поставит под сомнение необходимость сохранения транзита газа через ГТС Украины.

Ровно год назад эстонская разведка опубликовала ежегодный доклад, посвященный вооруженным силам России. В докладе было указано, что слабой стороной российской армии являются небрежность, коррупция, воровство и слабая мораль. Эстонские разведчики предрекли российской армии массовые сокращения ввиду экономических трудностей, связанных с введенными против России экономических санкций.