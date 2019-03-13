Госдума приняла закон о нескольких отсрочках от службы в армии

Новый закон дает возможность получить несколько отсрочек от службы в армии в период обучения.

Госдума на пленарном заседании приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от прохождения службы в Российской армии в период обучения.

Новшество позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку от призыва для обучения в бакалавриате, а потом - в магистратуре. Кроме того, юноши, достигшие призывного возраста в период учебы в школе, получат право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Еще одним основанием для отсрочки будет очное обучение за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. Чтобы получить данное право, нужно поступить на подготовительное отделение в год получения среднего общего образования. Срок действия отсрочки - не более года.

Как пояснял ранее один из авторов, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу.

- Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры, - заявил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, ранее заявлял, что нововведение уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Новый закон, по его словам, позволит молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

Закон стал последствием решения Конституционного суда, который около года назад разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету.

Татьяна Замахина