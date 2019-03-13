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13.03.2019
Военное обозрение

Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО

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Сербия не намерена вступать в НАТО ни при каких обстоятельствах и будет твердо придерживаться нейтралитета, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович во время видеомоста Москва–Белград в МИА "Россия сегодня", которое было посвящено 20-летию со дня военной интервенции стран-членов НАТО в Югославию.

Источник изображения: Министерство обороны Сербии

По словам Поповича, некоторые страны на Балканах рвутся стать членами Североатлантического альянса, но Сербия занимает жесткую позицию военного нейтралитета и ни при каких обстоятельствах не станет членом НАТО. За такую позицию проголосовало 99% граждан страны и правительство поддерживает эту инициативу, добавил он.

В ходе заседания рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Попович рассказал, что у Сербии "негативный опыт" общения с НАТО. Бомбардировка Югославии НАТОвскими силами производилась для того, чтобы от Сербии отнять Косово, но этот план провалился, так как Косово по конституции и международным документам остается частью Сербии, несмотря на признание независимости Косово странами Запада.

Ранее о военном нейтралитете Сербии заявил президент страны Александр Вучич и министр обороны балканской страны Ивица Дачич. В январе 2019 года 62% сербов высказались за то, что даже не приняли бы извинений альянса за бомбардировки Югославии, в которых погибло более 2,5 тысяч мирных граждан.

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Страны
Россия
Сербия
Югославия
Проекты
NATO
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