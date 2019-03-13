Представители ОПК обсудят создание "суверенного интернета" на форуме в Екатеринбурге

Новая инициатива Минобороны станет одной из главных тем форума оборонных предприятий, который пройдет в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Создание "суверенного интернета" для российской армии обсудят представители предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны на форуме "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса", который пройдет с 9 по 14 апреля в Екатеринбурге, сказал журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов на брифинге по итогам годового собрания регионального союза ОПК.

Во вторник газета "Известия" сообщила, что российские военные приступили к созданию закрытой системы обмена цифровой информацией, которая получила название - мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года, отмечает издание. У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику.

"Создание закрытого интернета - это новая инициатива Минобороны. Я думаю, что этот вопрос будет активно обсуждаться на форуме "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса", который пройдет у нас в апреле", - сказал Орлов.

Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона Николай Клейн отметил, что предприятия ОПК региона примут участие в программе создания этой системы."Предприятия ОПК Свердловской области будут участвовать в программе создания "суверенного интернета", это безусловно", - сказал Клейн, но не уточнил подробности.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более ста предприятий и организаций. Они участвуют в реализации федеральных целевых программ и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики: авиационной промышленности и двигателестроении, ракетно-космической промышленности, атомно-энергетическом комплексе, судостроительной промышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, промышленности обычных вооружений.