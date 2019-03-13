В Китае разбился самолет морской авиации

В Китае потерпел крушение военный самолет морской авиации. В ходе аварии погибли оба пилота.

Как сообщает министерство обороны КНР, инцидент произошел вовремя тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Пострадавших на земле нет. Тип самолета и другие подробности произошедшего не сообщаются. Проводится расследование причин авиакатастрофы.

Отметим, что сейчас в Китае проходят масштабные учения, в которых принимает участие авиационная бригада ВВС Северной зоны. В ходе маневров отрабатываются вопросы проведения поисково-спасательной операции.

Отметим, что основой авиации китайского ВМФ являются истребители-бомбардировщики. В частях морской авиации эксплуатируются самолеты типов Chengdu J-10, Shenyang J-11, Xian JH-7, Shenyang J-8 и Су-30МК2 российского производства.

Несколько десятков истребителей-бомбардировщиков способны производить перехват воздушных целей или атаковать корабли противника на удалении до нескольких сотен километров от базы.

Николай Грищенко