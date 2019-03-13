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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Военную полицию ЗВО оснащают спецсредствами и военной экипировкой "Колпак" и "Партнёр"

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Военная полиция
Военная полиция.
Источник изображения: РИА Новости/Саид Царнаев

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа завершено формирование взводов военной полиции, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.

"Созданные подразделения военной полиции при воинских частях и соединениях общевойсковой армии будут оснащаться спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Партнёр". В составе новой боевой экипировки будут поставлены каски, щиты, а также нательная защита из комплекта "Партнёр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие взводов военной полиции будут дислоцироваться в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях.

"Военнослужащие прошли программу специальной подготовки, после чего получили сертификаты, дающие право на применение специальных средств и оружия. Отбор кандидатов в новые подразделения проводился по жестким критериям с предъявлением повышенных требований по физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине", - отмечает пресс-служба.

Личный состав подразделений военной полиции обеспечивает воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах.

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