Китайский "Летающий леопард" разбился во время учений

В провинции Хайнань потерпел катастрофу самолет истребитель-бомбардировщик JH-7 Flying Leopard китайских ВМС. Погибли двое членов экипажа, говорится в сообщении South China Morning Post. Причина инцидента расследуется.

Согласно открытым источникам, максимальный взлетный вес машины достигает 28,5 тонны. Два турбореактивных двигателя Xian WS-9 (производимые по лицензии британские Spey Mk 202 компании "Роллс-Ройс") обеспечивают самолету максимальную скорость 1800 км/ч, практический потолок – 16 км. Нормальная дальность полета с полезной нагрузкой – до 1750 км, перегоночная дальность – 3700 км. В носовой части фюзеляжа находятся две бронированные кабины летчиков, расположенные друг за другом. В передней располагается пилот, в задней – оператор вооружений. Под носовым обтекателем установлена антенна РЛС Type 232H Eagle Eye. По некоторым данным, она может применяться в качестве полноценного средства обнаружения лишь воздушных, но не наземных целей. Есть станция предупреждения об облучении, комплекс РЭБ и устройства для пуска тепловых ловушек. Встроенное вооружение Xian JH-7 состоит из одной двуствольной автоматической пушки Type 23-III, скопированной с советской ГШ-23Л. Боекомплект – 300 снарядов. На девяти узлах внешней подвески размещаются ракеты и бомбы общей массой 9 тонн. Это управляемые и неуправляемые образцы различных типов, в том числе УР "воздух-воздух" и современные УАБ.

Модернизированная версия истребителя-бомбардировщика получила обозначение JH-7A. Старая РЛС Type 232H была заменена новой JH-10A с повышенными характеристиками и более широкими возможностями в поиске воздушных, наземных и надводных целей. В кабинах пилотов широко используются жидкокристаллические экраны. Нашлемная система целеуказания интегрирована в комплекс средств обнаружения и поражения целей и, работая совместно с РЛС и другими средствами наблюдения, может использоваться для наведения новых УР "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также УАБ. Управление самолетом осуществляется при помощи полностью цифровой дистанционной системы с резервированием.

По имеющимся данным, в общей сложности построено 240 истребителей-бомбардировщиков Xian JH-7 двух модификаций. По состоянию на начало 2014 года ВВС и ВМС Китая имеют по 120 самолетов в двух вариантах. Старые JH-7 со временем будут проходить ремонт и модернизацию с установкой нового оборудования, соответствующего проекту JH-7B. Этот перспективный самолет должен сохранить только планер и некоторые системы предшественников. Он получит новую авионику, двигатели с более высокими характеристиками, а также более современное вооружение.

Экспортная версия JH-7A – FBC-1A Flying Leopard II регулярно демонстрируется на различных авиационных выставках.