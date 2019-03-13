Войти
13.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китайский "Летающий леопард" разбился во время учений

318
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

В провинции Хайнань потерпел катастрофу самолет истребитель-бомбардировщик JH-7 Flying Leopard китайских ВМС. Погибли двое членов экипажа, говорится в сообщении South China Morning Post. Причина инцидента расследуется.

Согласно открытым источникам, максимальный взлетный вес машины достигает 28,5 тонны. Два турбореактивных двигателя Xian WS-9 (производимые по лицензии британские Spey Mk 202 компании "Роллс-Ройс") обеспечивают самолету максимальную скорость 1800 км/ч, практический потолок – 16 км. Нормальная дальность полета с полезной нагрузкой – до 1750 км, перегоночная дальность – 3700 км. В носовой части фюзеляжа находятся две бронированные кабины летчиков, расположенные друг за другом. В передней располагается пилот, в задней – оператор вооружений. Под носовым обтекателем установлена антенна РЛС Type 232H Eagle Eye. По некоторым данным, она может применяться в качестве полноценного средства обнаружения лишь воздушных, но не наземных целей. Есть станция предупреждения об облучении, комплекс РЭБ и устройства для пуска тепловых ловушек. Встроенное вооружение Xian JH-7 состоит из одной двуствольной автоматической пушки Type 23-III, скопированной с советской ГШ-23Л. Боекомплект – 300 снарядов. На девяти узлах внешней подвески размещаются ракеты и бомбы общей массой 9 тонн. Это управляемые и неуправляемые образцы различных типов, в том числе УР "воздух-воздух" и современные УАБ.

Модернизированная версия истребителя-бомбардировщика получила обозначение JH-7A. Старая РЛС Type 232H была заменена новой JH-10A с повышенными характеристиками и более широкими возможностями в поиске воздушных, наземных и надводных целей. В кабинах пилотов широко используются жидкокристаллические экраны. Нашлемная система целеуказания интегрирована в комплекс средств обнаружения и поражения целей и, работая совместно с РЛС и другими средствами наблюдения, может использоваться для наведения новых УР "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также УАБ. Управление самолетом осуществляется при помощи полностью цифровой дистанционной системы с резервированием.

По имеющимся данным, в общей сложности построено 240 истребителей-бомбардировщиков Xian JH-7 двух модификаций. По состоянию на начало 2014 года ВВС и ВМС Китая имеют по 120 самолетов в двух вариантах. Старые JH-7 со временем будут проходить ремонт и модернизацию с установкой нового оборудования, соответствующего проекту JH-7B. Этот перспективный самолет должен сохранить только планер и некоторые системы предшественников. Он получит новую авионику, двигатели с более высокими характеристиками, а также более современное вооружение.

Экспортная версия JH-7A – FBC-1A Flying Leopard II регулярно демонстрируется на различных авиационных выставках.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Продукция
ГШ-23
Компании
Rolls-Royce
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.02.2019
Полцарства за престиж
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
01.09.2011
Крылатый леопард из поднебесной
12.10.2009
Бывшая "Владычица Морей" Великобритания пересматривает приоритеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ