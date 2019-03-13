Войти
13.03.2019
Газета.ru

"Сверхдержава-аутсайдер": в Швеции не верят в технологии России

344
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Почему в Швеции считают Россию "проигравшей сверхдержавой"

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". По его словам, Россия якобы использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы. Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время "исчерпается".



Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выпустил доклад, в котором он рассматривает российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его мнению, Россия - "сверхдержава-аутсайдер" гонки вооружений.

В своей работе эксперт оценивает стратегию электронной борьбы России и приходит к выводу, что Москва отстает от запада в военной сфере. Российская стратегия, отмечает автор, основывается на обороне личного состава, техники и военной инфраструктуры в ущерб "оборонительным и превентивным мерам".

"Россия не может позволить себе идти в ногу с новейшими разработками Запада. Делать упор на снижение заметности и защиту (объектов - "Газета.Ru") элементарно дешевле", - пишет Кьеллен.

Автор также обращает внимание на создание в России новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Москва лишь изменила старые советские разработки, "нацеленные на борьбу с НАТО и США". Кьеллен считает, что Россия "использует для внедрения средств радиоэлектронной борьбы оставшийся после распада СССР технологический задел, который скоро будет совсем исчерпан".

"Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", - считает он.

Впрочем, с докладом шведского эксперта в России не согласны. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что российские средства РЭБ, наоборот, обладают значительными преимуществами.

"Пока нет аналогов ни в одном государстве, которые могли бы превзойти нашу технику. Это показывают результаты военных операций в Сирийской Арабской Республике. Иностранные государства проявляют все больший интерес к приобретению нашего радиоэлектронного оружия. Если говорить в целом про оборону, то Запад во главе с США строят иллюзии в отношении России", - заявил Швыткин в беседе с ФАН.

Он также отметил, что министерство обороны ставит перед собой актуальные задачи и успешно с ними справляется.

"Россия обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдерживать возможную агрессию со стороны других стран. Конечно, наши возможности позволяют обезопасить страну. У нас ведется много перспективных технологичных разработок, к тому же есть соответствующий план до 2027 года. Главная цель РФ - обеспечить оборонный потенциал с учетом внешних угроз", - отметил Юрий Швыткин.

Ранее в США высказали опасения из-за использования Китаем и Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщалось в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США. Как отмечалось, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.

"Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)", - указывалось в докладе.

В августе стало известно, что на вооружение американской армии поступят несколько мобильных комплексов РЭБ, предназначенных для дислоцирования в Европе и Южной Кореи.

"Подвижность - ключевой момент при ведении радиоэлектронной борьбы. У вооруженных сил России есть большое разнообразие колесных систем радиоэлектронной борьбы, срок развертывания которых не более 15 минут", - отмечал американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа.

Он также отметил, что американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских образцов РЭБ.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко рассказывал ранее "Газете.Ru", что Россия в плановом порядке занималась модернизацией и созданием новых образцов техники РЭБ, а вооруженные силы готовились к радиоэлектронной электронной войне.

"И сейчас ни для кого не секрет, что Россия по целому ряду направлений находится на серьезных передовых позициях", - заявлял он.

По мнению Макиенко, сегодня российская армия средствами РЭБ способна воздействовать только на ход и исход отдельного боя и сражения, но и операции в целом.


Анна Юранец

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Швеция
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
NATO
Похожие новости
16.10.2018
Операция "Единый трезубец": схватка за Арктику только начинается
26.05.2016
Подводные страсти
11.11.2014
Лучше только танки
30.01.2013
Противоракетный джокер президента
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ