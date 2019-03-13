"Сверхдержава-аутсайдер": в Швеции не верят в технологии России

Почему в Швеции считают Россию "проигравшей сверхдержавой"

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". По его словам, Россия якобы использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы. Он также добавил, что потенциал данного задела в ближайшее время "исчерпается".

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выпустил доклад, в котором он рассматривает российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его мнению, Россия - "сверхдержава-аутсайдер" гонки вооружений.

В своей работе эксперт оценивает стратегию электронной борьбы России и приходит к выводу, что Москва отстает от запада в военной сфере. Российская стратегия, отмечает автор, основывается на обороне личного состава, техники и военной инфраструктуры в ущерб "оборонительным и превентивным мерам".

"Россия не может позволить себе идти в ногу с новейшими разработками Запада. Делать упор на снижение заметности и защиту (объектов - "Газета.Ru") элементарно дешевле", - пишет Кьеллен.

Автор также обращает внимание на создание в России новых средств радиоэлектронной борьбы. Однако, по его словам, Москва лишь изменила старые советские разработки, "нацеленные на борьбу с НАТО и США". Кьеллен считает, что Россия "использует для внедрения средств радиоэлектронной борьбы оставшийся после распада СССР технологический задел, который скоро будет совсем исчерпан".

"Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", - считает он.

Впрочем, с докладом шведского эксперта в России не согласны. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что российские средства РЭБ, наоборот, обладают значительными преимуществами.

"Пока нет аналогов ни в одном государстве, которые могли бы превзойти нашу технику. Это показывают результаты военных операций в Сирийской Арабской Республике. Иностранные государства проявляют все больший интерес к приобретению нашего радиоэлектронного оружия. Если говорить в целом про оборону, то Запад во главе с США строят иллюзии в отношении России", - заявил Швыткин в беседе с ФАН.

Он также отметил, что министерство обороны ставит перед собой актуальные задачи и успешно с ними справляется.

"Россия обладает достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдерживать возможную агрессию со стороны других стран. Конечно, наши возможности позволяют обезопасить страну. У нас ведется много перспективных технологичных разработок, к тому же есть соответствующий план до 2027 года. Главная цель РФ - обеспечить оборонный потенциал с учетом внешних угроз", - отметил Юрий Швыткин.

Ранее в США высказали опасения из-за использования Китаем и Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщалось в пособии американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США. Как отмечалось, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.

"Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)", - указывалось в докладе.

В августе стало известно, что на вооружение американской армии поступят несколько мобильных комплексов РЭБ, предназначенных для дислоцирования в Европе и Южной Кореи.

"Подвижность - ключевой момент при ведении радиоэлектронной борьбы. У вооруженных сил России есть большое разнообразие колесных систем радиоэлектронной борьбы, срок развертывания которых не более 15 минут", - отмечал американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа.

Он также отметил, что американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских образцов РЭБ.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко рассказывал ранее "Газете.Ru", что Россия в плановом порядке занималась модернизацией и созданием новых образцов техники РЭБ, а вооруженные силы готовились к радиоэлектронной электронной войне.

"И сейчас ни для кого не секрет, что Россия по целому ряду направлений находится на серьезных передовых позициях", - заявлял он.

По мнению Макиенко, сегодня российская армия средствами РЭБ способна воздействовать только на ход и исход отдельного боя и сражения, но и операции в целом.

Анна Юранец