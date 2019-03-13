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13.03.2019
Известия.ru

"Роскосмос" показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

"Роскосмос" опубликовал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ. Ролик появился во вторник, 12 марта, на странице госкорпорации в Twitter.

"РД-171МВ — мощь, побеждающая гравитацию", — говорится в видеозаписи.



Отмечается, что масса двигателя составляет 10,3 т, его мощность — 246 тыс. л.с., а тяга при массе 10 т превысит 800 т. Его планируют использовать на первой ступени носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), первый пуск которого намечен на 2022 год.

По словам гендиректора предприятия-разработчика НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, первый двигатель поставят заказчику в 2021 году.

8 марта глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не видит критического отставания российской компании от американской организации NASA в технологической области. По его словам, отставание есть только в финансовой сфере.

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Страны
Россия
США
Продукция
РД-170
Компании
NASA
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
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