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13.03.2019
Известия.ru

В России экипаж впервые освоил подлодку еще до ее сдачи

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Семен Васильев

Экипаж российской атомной подводной лодки "Князь Владимир" полностью освоил ее устройство еще до сдачи субмарины флоту. О нововведении министру обороны Сергею Шойгу сообщил во вторник, 12 марта, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, пишет ТАСС.

Это сделано для того, чтобы экипаж подлодки был готов выполнять поставленные задачи в море сразу после ее приемки от промышленности.

Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" должны ввести в состав ВМФ до конца 2019 года. Шойгу подчеркнул, что эти корабли "определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

Отмечается, что ранее экипажи начинали осваивать подлодки после сдачи их судостроителями, затем приступали к курсовым задачам, а через год проводили глубоководное погружение.

"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А. ("Борей-А"). Основное вооружение — баллистические ракеты "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
СФ
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