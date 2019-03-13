В России экипаж впервые освоил подлодку еще до ее сдачи

Экипаж российской атомной подводной лодки "Князь Владимир" полностью освоил ее устройство еще до сдачи субмарины флоту. О нововведении министру обороны Сергею Шойгу сообщил во вторник, 12 марта, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, пишет ТАСС.

Это сделано для того, чтобы экипаж подлодки был готов выполнять поставленные задачи в море сразу после ее приемки от промышленности.

Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" должны ввести в состав ВМФ до конца 2019 года. Шойгу подчеркнул, что эти корабли "определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

Отмечается, что ранее экипажи начинали осваивать подлодки после сдачи их судостроителями, затем приступали к курсовым задачам, а через год проводили глубоководное погружение.

"Князь Владимир" — головная подлодка усовершенствованного проекта 955А. ("Борей-А"). Основное вооружение — баллистические ракеты "Булава".