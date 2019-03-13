РБК: военные заводы освоят выпуск оборудования для компаний в сфере энергетики

Как отмечает издание, государство намерено стабилизировать для таких предприятий налоговые условия и оказать поддержку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские оборонные предприятия должны наладить производство оборудования для энергетических компаний, которые не могут сотрудничать с иностранными поставщиками из-за санкций США и ЕС. Такая позиция была озвучена на совещании у вице-премьеров Юрия Борисова и Дмитрия Козака с представителями оборонно-промышленного комплекса и ряда госгоскомпаний, пишет во вторник портал РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам совещания.

Времена "большого гособоронзаказа" с высокой рентабельностью заканчиваются, но у компаний ТЭК огромные инвестпрограммы и оборонные предприятия могут переориентироваться на этот рынок, приводит издание слова Борисова. Предприятия ТЭК в свою очередь получат свободу действий на фоне санкций и "смогут поплевывать на американцев", которые ограничили поставки оборудования, сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что правительство намерено следить за качеством продукции оборонных предприятий: главным требованием для локализованного оборудования будет конкурентоспособность по сравнению с импортом. По словам вице-премьера, правительство готово поддержать оборонные предприятия, в частности масштабными налоговыми льготами.

Что поручено

Компании ОПК получат возможность заключать специнвестконтракты для запуска новых технологий. Предприятия обязуются начать выпуск оборудования, а государство - стабилизировать налоговые условия и оказать поддержку проекту, говорится в протоколе по итогам совещания, с которым ознакомился РБК.

Будут обязательства и для энергетиков: Минпромторгу и Минэнерго поручено разработать специальные KPI при использовании "оборонного" оборудования, пишет издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед предприятиями ОПК задачу об увеличении выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, ее доля к 2020 году должна вырасти до 17%, к 2025 - до 30%, а к 2030 составить до половины от общего объема продукции оборонных предприятий.