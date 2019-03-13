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13.03.2019
Российская газета

Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки

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Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске
Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Семен Васильев

В 2019 году программа предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, предусматривает строительство семи боевых кораблей. В том числе - трех атомных и одной дизель-электрической подлодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов. Такие данные прозвучали на совещании, которое во вторник в Северодвинске провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Место для этого разговора было выбрано не случайно. На местном предприятии "Севмаш" по заказу военного ведомства строят и модернизируют боевые корабли и подводные лодки. Министр проверил, как выполняются заключенные контракты. Известно, что на "Севмаше" выпускают самые современные на сегодняшний день российские подлодки проектов "Ясень-М" и "Борей-А". О последних в начале нынешней недели Шойгу говорил на расширенном заседании Комитета по обороне Госдумы. Министр напомнил депутатам, что за шесть лет Вооруженные силы получили три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

В конце прошлого года гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что корабль проекта 955А - "Князь Владимир" проходит испытания. По некоторым данным, нынешней осенью его экипаж из акватории Баренцева моря выполнит пуск ракеты "Булава" по военному полигону Кура на Камчатке. А в перспективе ВМФ получит еще несколько подводных крейсеров данного типа. Речь, в частности, идет о лодках "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".

Что же касается многоцелевых атомных субмарин проекта "Ясень-М", то в открытых источниках сообщалось: головная подлодка этого проекта - "Казань" тоже испытывается судостроителями. Она может погружаться на глубину до 520 метров, находиться в автономном плавании до ста суток и развивать скорость в 31 узел. Подлодка вооружена крылатыми ракетами "Калибр-ПК".

На совещании в Северодвинске Шойгу напомнил: "Окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году". По оценке министра, данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане.

На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся ремонта с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и подготовки к строительству кораблей дальней морской зоны.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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