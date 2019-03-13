Армию в Поволжье начали снабжать противогазами с возможностью коррекции зрения

Курсант военной академии РХБ защиты в боевой экипировке «Ратник» и в противогазе ПМК-4 на учебно-тактическом поле 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты

Противогазы также предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации

ТАСС, 12 марта. Общевойсковая армия в Поволжье начала получать противогазы нового поколения ПМК-4. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Во 2-ю армию в Поволжье по гособоронзаказу впервые поступили новые противогазы ПМК-4 - всего около 1,5 тыс. единиц. Новые средства защиты органов дыхания отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В отличие от других образцов, имеющихся в Вооруженных силах РФ, они предусматривают возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения", - рассказали в пресс-службе.

Противогазы были поставлены военным в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях и Удмуртии. Они будут выданы всем военнослужащим отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, а также профильным специалистам во всех воинских частях и соединениях армии.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что противогаз ПМК-4 превосходит существующие аналоги отечественного и зарубежного производства как по защитным характеристикам, так и по удобству эксплуатации.