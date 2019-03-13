В России разрабатывается гиперзвуковая пуля для сверхмощных винтовок

О создании специального патрона для снайперских винтовок, который сможет лететь с гиперзвуковой скоростью, рассказал конструктор стрелкового оружия Владислав Лобаев. По его словам, возглавляемый им коллектив ведет работы по созданию винтовочной пули, имеющей начальную скорость 2000 м/с. Такая пуля позволит точно поражать цели, в том числе бронированные, на дистанции свыше 6 километров.

Сразу надо отметить, что Владислав Лобаев - частный предприниматель. В свое время он основал компанию "Царь-Пушка", КБ Интегрированных Систем и создал бренд "LOBAEV Arms". Он - первый в России частный производитель высокоточного оружия, от ствола до приклада. На его счету немало действительно интересных снайперских комплексов, в том числе отмеченная экспертами сверхдальняя винтовка СЛВК-14С "Сумрак" - одна из лучших в своем классе. Винтовками конструкции Лобаева пользуются снайперы самых элитных спецслужб мира. Так что верить этому человеку можно.

Тем не менее создание пули, вылетающей из ствола винтовки с гиперзвуковой скоростью, задача сверхсложная. И Лобаев это понимает.

По его словам, сейчас достигнут абсолютный физический предел во внешней баллистике нарезного оружия. Скорость пуль самых мощных винтовок не превышает 1200 м/с. Поэтому создать пулю с начальной скоростью 2000 м/с - почти в шесть раз превышающую скорость звука, можно лишь разработав принципиально новый стрелковый комплекс.

Новым должно быть все. И форма ствола, и вся привычная винтовочная механика, и форма пули, и материалы, из которых комплекс будет создаваться. Существующие виды пороха чисто теоретически могут обеспечить ускорение пули до 2000 м/с, но, как считают специалисты, лучше разрабатывать их новую рецептуру. Один из вариантов - добавление гексогена. Или вообще создание газодинамического оружия, в котором пулю разгоняют специально подобранные газовые смеси, сгорающие с космическими скоростями.

Скорее всего, опять же по мнению специалистов-оружейников, гиперзвуковая пуля может быть подкалиберной. Но тут возникнет проблема с ее устойчивостью при полете на дальние дистанции. Еще в СССР проводили эксперименты с подкалиберными пулями для автомата Калашников. Были получены очень большие начальные скорости, но пули оказались неустойчивы и рассеивались в недопустимых пределах - ни о какой снайперской точности речи не шло.

Есть и еще одна негативная особенность получения сверхскоростей в канале ствола. Из-за возрастающего давления продуктов горения - пороха или газовых смесей - начинается ускоренный износ ствола. Так что предстоит сложный выбор, известный с давних времен - стоит ли овчинка выделки.

Тем не менее, если Владислав Лобаев взялся за создание своими силами принципиально нового стрелкового комплекса, использующего гиперзвуковые пули, и если он эту задачу решит - честь ему и хвала, так как Россия в стрелковом вооружении совершит прорыв, подобный тому, что достигнут в гиперзвуковом ракетостроении.

Сергей Птичкин