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13.03.2019
ТАСС

Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

При этом секретарь Совета безопасности отметил, что необходимо, чтобы предприятия ОПК работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа.

"В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал [ОПК] был сохранен, а сами предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив", - заявил он на совещании в Ижевске

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в стране удалось создать высокий научно-технический и производственный потенциал ОПК. По его словам, в Приволжье по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансовой поддержки инвестпроектов в отрасли составила более 6 млрд рублей. Это составляет около 43% от всех профинансированных подобных проектов в стране. При этом только 14 предприятий ОПК округа получили заем от Фонда.

"В настоящее время на рассмотрении Фонда находятся заявки на 33 проекта из 10 регионов округа, - добавил Патрушев. - Полагаю, что их положительное рассмотрение должно придать дополнительный импульс диверсификации".

При этом Патрушев отметил недостаточную осведомленность предприятий оборонно-промышленного комплекса о спросе на продукцию гражданского назначения, который сформировался в стране и за ее пределами. "Наблюдается слабая информированность предприятий ОПК об отечественном и зарубежном спросе на продукцию гражданского назначения", - подчеркнул Патрушев. Он также констатировал недостаточно активное взаимодействие научно-производственного объединения "Конверсия" и подразделений Российского экспортного центра в Приволжском федеральном округе с предприятиями ОПК.

"Не налажено должное взаимодействие и сотрудничество предприятий ОПК с отраслевыми министерствами, которые должны быть заинтересованы в продукции гражданского назначения, используемой в медицине, топливно-энергетическом комплексе, связи, микроэлектронике, машино- и станкостроении, транспортном комплексе", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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