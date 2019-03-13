Патрушев отмечает недостаток координации среди участников процесса диверсификации ОПК

Ижевск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие участников процесса диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) пока ведется недостаточно активно, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Не налажено должное взаимодействие и сотрудничество предприятий ОПК с отраслевыми министерствами, которые должны быть заинтересованы в продукции гражданского назначения, используемой в медицине, топливно-энергетическом комплексе, связи, микроэлектронике, машино- и станкостроении, транспортном комплексе", - заявил Н.Патрушев на выездном совещании во вторник.

По его словам, предприятия ОПК слабо информированы об отечественном и зарубежном спросе на гражданскую продукцию.

Н.Патрушев напомнил, что для продвижения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения было образовано НПО "Конверсия" и открыты подразделения Российского экспортного центра.

"Однако пока взаимодействие этих организаций с региональными органами исполнительной власти и предприятиями ОПК в округе осуществляется недостаточно активно", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Он отметил, что одним из перспективных направлений этого взаимодействия должно стать вовлечение предприятий ОПК в реализацию национальных проектов и государственных программ.

"В целом, национальные проекты способны создать стимулы для развития производства гражданской продукции. В феврале текущего года президент России в послании Федеральному Собранию обозначил примерный объем спроса на такую продукцию - 6 трлн рублей. Эти деньги должны работать на экономику страны", - подчеркнул Н.Патрушев.

Он добавил, что в настоящее время Минпромторг России организовал работу по составлению перечня технологий и оборудования, в которой задействованы органы исполнительной власти, ответственные за реализацию нацпроектов.

"Хорошим дополнением к этой работе будет составление прогнозных объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, а также поддержка ее сертификации", - сказал секретарь СБ РФ.