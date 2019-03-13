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13.03.2019
РИА Новости

Патрушев указал на слабые места в диверсификации приволжской "оборонки"

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ИЖЕВСК, 12 мар - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России, работающие в Приволжском федеральном округе, недостаточно информированы о российском и зарубежном спросе на продукцию гражданского назначения, это один из недостатков, тормозящих процесс диверсификации "оборонки", сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил во вторник в Ижевске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в ПФО. Одной из тем совещания была диверсификация российского ОПК. В Приволжье работает 227 оборонных предприятий и организаций.

По словам Патрушева, по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансирования инвестиционных "гражданских" проектов предприятий ОПК в Приволжье превысила 6 миллиардов рублей, это 43% от всех профинансированных подобных проектов в России. Вместе с тем, только 14 предприятий ОПК в Приволжье получили заём от фонда, отметил секретарь СБ.

Патрушев напомнил, что для продвижения высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на российском и внешнем рынках госкорпорация "Ростех" совместно с Внешэкономбанком по поручению президента РФ создали научно-производственное объединение "Конверсия", а в ПФО открыты подразделения Российского экспортного центра.

"Однако пока взаимодействие этих организаций с региональными органами исполнительной власти и предприятиями ОПК в округе осуществляется недостаточно активно. Наблюдается слабая информированность предприятий ОПК об отечественном и зарубежном спросе на продукцию гражданского назначения", - констатировал Патрушев.

"Не налажено должное взаимодействие и сотрудничество предприятий ОПК с отраслевыми министерствами, которые должны быть заинтересованы в продукции гражданского назначения, используемой в медицине, топливно-энергетическом комплексе, связи, микроэлектронике, машино- и станкостроении, транспортном комплексе", - добавил Патрушев.

Перед совещанием секретарь Совбеза посетил расположенное в Ижевске одно из ведущих предприятий российского ОПК "Концерн "Калашников" - самый крупный российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия

Генеральный директор концерна Владимир Дмитриев рассказал о стратегии развития предприятия, современных методах управления и перспективных технологиях в производстве, а также о производстве конкурентной гражданской продукции.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Дмитриев Владимир
Патрушев Николай
Проекты
Медицина
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