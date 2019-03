О военном образовании в странах Персидского залива

Как пишет Jean-Loup Samaan в статье "The Strategy Behind New Gulf War Colleges", опубликованной на сайте Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace), в странах Персидского залива в последние годы открывается все больше новых высших военных учебных заведений. В мае 2013 года Катар открыл свой Командно-штабной колледж, а через несколько месяцев ОАЭ и Оман объявили о создании своих собственных колледжей национальной обороны. Бахрейн последовал примеру и в 2014 году открыл свой колледж. В 2017 году Кувейт открыл региональный учебный центр для НАТО, в котором проходят совместное обучение офицеры и из альянса, и из стран региона. Тем временем Саудовская Аравия запустила амбициозный проект по созданию оборонного университета по типу Университета национальной обороны США (National Defense University), который также будет состоять из нескольких военных колледжей.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Мухаммад ибн Заид принимает делегацию Колледжа национальной обороны ОАЭ (c) wam.ae

Подобные военные колледжи являются новшеством для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Военное образование в этих учреждениях отличается от простого тактического обучения. Напротив, новые военные колледжи стремятся превратить офицеров в стратегов, способных связать свои оперативные задачи с геополитическим окружением и более высокими целями политических властей.

Эта тенденция в военного образовании стран залива отражает новый шаг к зрелости вооруженных сил региона. Это также указывает на новые международные амбиции стран Персидского залива и, в частности, их стремление к большей стратегической автономии от своих традиционных западных союзников. С этой целью реформы политики закупок вооружений были направлены на укрепление местного потенциала стран ССЗ путем создания производств вроде Emirates Defense Industry Company. Точно так же новые военные колледжи стран Персидского залива призваны укреплять стратегическую автономию, подготавливая местную элиту к обязанностям обеспечения национальной безопасности.

Реализация этих целей, тем не менее, сталкивается с рядом проблем. Первая относится к желаемому типу военного образования. Будь то в Эр-Рияде, Дохе или Абу-Даби, военные колледжи следуют западной модели, что означает, что офицеры Персидского залива изучают анализ политики и западные статьи о стратегии, включая классические теории Карла фон Клаузевица, Никколо Макиавелли или Фукидида. Но разработка учебных курсов по стратегическим вопросам требует опыта, которого пока мало в странах Персидского залива. Нынешнее поколение офицеров среднего звена в регионе хорошо обучено тактическим вопросам, но мало изучало вопросы стратегии и национальной безопасности. Для решения этой проблемы некоторые программы в значительной степени опирались на привлечение иностранных консультантов. Эта зависимость вступает в противоречие с конечной целью укрепления собственного потенциала стран. Более того, иностранные консультанты иногда не могут адаптировать свой опыт к местным потребностям. Например, один американский инструктор сообщил, что материалы для его курсов по оборонному планированию в одном из этих военных колледжей привязаны к структуре командования армии США, которая отличается от местной.

Трудность импорта военного образования, которое в значительной степени основано на западных традициях и опыте (в основном американском и британском) заключается не только в зависимости арабских стран от внешнего человеческого капитала. Это также имеет значение для гражданско-военных отношений и принятия решений в области национальной безопасности. Военные колледжи на Западе готовят будущих военачальников, поощряя их вести правильные стратегические дебаты, расставлять приоритеты угроз, формулировать доктрины и предвидеть будущие инновации (будь то технологические, организационные или доктринальные). Эффективное военное образование также подразумевает способность соответствовать гражданскому контролю. В арабских странах, где вооруженные силы долгое время были простым инструментом, а не актором стратегий национальной безопасности, это поменяло бы то, как разрабатывается политика по стратегическим вопросам и как военное руководство взаимодействует с гражданским населением.

Эта проблема объясняет, почему опыт стран Персидского залива в данной сфере до сих пор давал смешанные результаты. Катарский Объединенный командно-штабной колледж был построен по модели Военной академии министерства обороны Великобритании в Шрайвенхеме. Вначале катарские власти полагались на небольшой преподавательский состав, командированный из Королевского колледжа Лондона (King’s College London) для проведения курсов, но это сотрудничество не было продлено по окончании первого трехлетнего контракта. Ходили слухи, что катарские власти хотели взять программу полностью под свой контроль, что, по мнению Королевского колледжа, могло негативно сказаться на ее академической репутации.

Правительство Омана выбрало иной курс и предпочло не искать западного партнера, положившись на свои собственные ресурсы для создания национальной системы военного образования. Оман имеет более устоявшиеся военные традиции по сравнению со своими соседями. Султан Кабус бен Саид аль-Бусаид, будучи выпускником военного колледжа Великобритании, гораздо раньше начал инвестировать в местное военное образование. Поэтому, несмотря на то, что британские офицеры традиционно выступали в качестве научных советников, офицеры Омана гордятся наличием собственной системы военного образования.

Данные страны Персидского залива также пытаются использовать импульс от создания национальных военных коллежей для укрепления регионального сотрудничества на уровне ССАГПЗ. В 2015 году лидеры ССАГПЗ объявили о планах создания объединенного военного колледжа в ОАЭ. Эта идея, представляющая собой попытку имитировать Оборонный колледж НАТО, который порождает коллективную военную идентичность среди офицеров Североатлантического альянса, обсуждалась еще в 1984 году. Прошлые предложения о создании совместных сил ССАГПЗ натолкнулись на опасения, что под угрозой окажется национальный суверенитет государств-членов. Продолжающийся бойкот Катара и разлад, который он создал в рамках ССАГПЗ, также негативно влияют на перспективы создания общей системы военного образования. Но официальные лица утверждают, что продолжаются рабочие встречи с участием всех членов ССАГПЗ (включая Катар) с целью открытия объединенного колледжа к 2021 году. Будущее проекта зависит от урегулирования регионального кризиса, но тот факт, что данная идея официально не была отклонена, демонстрирует, насколько важным остается вопрос регионализации военного образования для ССАГПЗ.

В конечном счете, достижение целей по данным инициативам в области военного образования предполагает изменение стратегической культуры этих государств, на что потребуются годы, если не поколения целенаправленных и постоянных усилий. Но поскольку новые военные колледжи были построены в спешке, они могут закрепить разрыв между официальными целями и реальностью. В этом смысле следующее десятилетие потребует создания и поддержания необходимых экосистем для развития этой культуры. Когда офицеры стран Персидского залива изучают западный опыт, они могут видеть, как военные колледжи США внесли свой вклад в политические дебаты по поводу кампаний в Ираке и Афганистане. Аналогичным образом, военные колледжи в странах ССАГПЗ достигнут своих целей, когда они начнут становиться частью собственных политических кругов, предоставляя знания лицам, принимающим решения, например, на уроках войны в Йемене или регионального противостояния с Ираном.

Семинар Decision Making-5 в Колледже национальной обороны Омана, 18.07.2018 (c) timesofoman.com