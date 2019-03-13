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13.03.2019
ЦАМТО

ВВС Испании определили бюджет закупки новых УТС

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Легкий штурмовик T-6 Texan II
Легкий штурмовик T-6 Texan II.
Источник изображения: Josh Beasley/ Wikimedia.org

ЦАМТО, 12 марта. Военно-воздушные силы Испании определили бюджет закупки новых учебно-тренировочных самолетов базовой летной подготовки, которые предназначены для авиационной академии AGA (General Air Academy).

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала авиации Хавьера Сальто, который дал интервью специализированному журналу Fly News, академии понадобится чуть более 20 УТС с бюджетом 222,4 млн. евро, которые заменят устаревшие С-101.

Генерал также отметил, что программа уже получила одобрение министра обороны Маргариты Роблес и государственного секретаря по обороне Анхеля Оливареса. На текущий момент предстоит определить только модель финансирования.

В связи с этим издание напоминает, что недавно генеральный директор по материально-техническому обеспечению ВС Испании Сантьяго Гонсалес подчеркнул в интервью Infodefensa.com, что приоритетом номер один для департамента является закупка новых УТС.

Что касается типа самолета, то ВВС пока не раскрывают свои предпочтения по двум типам машин: T-6 "Тексан-2" американской Raytheon и PC-21 швейцарской Pilatus.

Поиск замены устаревших самолетов ведется с 2010 года и, согласно оценкам ВВС, устаревший парк C-101 выслужит сроки эксплуатации в 2021/22 ф.г., а Т-35 "Пилан" будет списан к 2023 году.

В отношении ранее появившейся в СМИ информации, касающейся переговоров между Испанией и Южной Кореей об обмене испанских военно-транспортных самолетов A-400M на южнокорейские учебно-тренировочные самолеты KT-1 и T-50, Х.Сальто пояснил, что первый не соответствует предъявленным требованиям, а второй может заменить устаревшие истребители F-5 только в конце следующего десятилетия. В любом случае, Х.Сальто не подтвердил якобы находящиеся на продвинутой стадии переговоры между двумя странами по данному вопросу.

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Страны
Испания
США
Швейцария
Южная Корея
Продукция
A400M
F-5
KT-1
Т-6 Texan-II
Компании
Pilatus Aircraft
Raytheon
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