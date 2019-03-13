Назвавшего Россию проигравшей сверхдержавой шведа уличили в неточности

Статья эксперта Шведского института оборонных исследований Йонаса Кьеллена, в которой он делает вывод о том, что Россия стремится стать военной сверхдержавой, но "с позиции проигравшего", изобилует неточностями и поверхностными сведениями. Такое мнение в беседе с "Известиями" выразил военный эксперт Алексей Леонков.

Статья шведа была опубликована 6 марта. В частности, в ней упоминалось о том, что Россия не может "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". По словам Йонаса Кьеллена, в России активно используется оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом потенциал Советского Союза в ближайшее время исчерпается, подчеркнул аналитик.

"Товарищ швед, когда эту статью писал, явно пользовался достаточно поверхностными сведениями неточного характера", — сказал Леонков.

По его мнению, в России, помимо комплексов РЭБ, развиваются комплексы превентивного удара и оборонные комплексы. В области превентивного удара работы ведутся в двух направлениях — ядерном и неядерном, отметил военный эксперт.

"Ядерное — это межконтинентальные баллистические ракеты и все комплексы, которые входят в ядерную триаду и работают на принципах ответно-встречного удара. Неядерное, это наши высокоточные комплексы — оперативно-тактические, такие как "Искандер", гиперзвуковые, такие как "Кинжал" или "Калибр", который бьет по наземным объектам в том числе. Также комплексы береговой обороны", — подчеркнул специалист.

Что касается самих российских комплексов РЭБ, в отличие от западных их разделили по назначению, заявил Алексей Леонков. У Москвы есть комплексы РЭБ, которые работают по спутникам, комплексы РЭБ, которые работают по дальним навигационным средствам разведки, по воздушным средствам разведки, по беспилотным средствам разведки, добавил военный аналитик.

"То есть у комплексов РЭБ широкий спектр, плюс мы создали бортовые комплексы обороны на основе РЭБ, которые защищают индивидуально, как самолеты, так и вертолеты. И корабли также у нас получили свои комплексы РЭБ. Они затрудняют средствам высокоточного оружия вероятного противника вести успешное поражение цели. Зачастую они промахиваются и уходят в сторону", — заключил эксперт.

7 марта в Швеции оценили военный потенциал российских "Искандеров". По словам военного эксперта Робина Хэггблума, это гораздо больше, чем баллистическая ракета, так как не все характеристики комплексов известны из-за военной тайны.