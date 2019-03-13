В Приморье появилась новая мотострелковая дивизия

К первому декабря 2018 года в Восточном военном округе сформирована мотострелковая дивизия, и с началом нового учебного периода её подразделения приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах округа в Приморском крае.

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко, пишет "Красная звезда".

"Формирование 127-й Краснознамённой ордена Кутузова мотострелковой дивизии, безусловно, всеми нашими "партнерами", воспринимается как усиление боевых возможностей Восточного военного округа, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией. — Ранее этот номер носила пулеметно-артиллерийская дивизия, в 2009 году свёрнутая в две мотострелковые бригады. Сейчас запущен обратный процесс - бригады идут на формирование дивизии".