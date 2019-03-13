"Бастионы" прикроют Тихоокеанский флот
Источник изображения: vpk-news.ru
В рамках госпрограммы перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион".
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК "Бастион", доставлена морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, в сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД. Она совершила марш в расположение берегового ракетного соединения на северо-востоке России", - отметили в военном ведомстве.
Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал".
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Проекты
Похожие новости