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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Бастионы" прикроют Тихоокеанский флот

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках госпрограммы перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК "Бастион", доставлена морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, в сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД. Она совершила марш в расположение берегового ракетного соединения на северо-востоке России", - отметили в военном ведомстве.

Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал".

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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