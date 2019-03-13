"Бастионы" прикроют Тихоокеанский флот

В рамках госпрограммы перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот получил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса (ПБРК) "Бастион".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Тяжелая техника, входящая в состав комплекта ПБРК "Бастион", доставлена морским транспортом в Петропавловск-Камчатский, в сопровождении спецмашин ВАИ и ГИБДД. Она совершила марш в расположение берегового ракетного соединения на северо-востоке России", - отметили в военном ведомстве.

Ранее это же ракетное соединение получило на вооружение дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бал".