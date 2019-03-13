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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

Накануне вторжения - США отзовут всех дипломатов из Венесуэлы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон отзовет всех дипломатов из Каракаса до конца текущей недели. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео 12 марта.

"Данное решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также наше заключение, что присутствие дипломатических работников США стало ограничением для политики США", — цитирует американского госсекретаря агентство "РИА Новости". При этом Помпео не стал уточнять, в чем проявляется сдерживающий фактор.

США отозвали большую часть сотрудников посольства в Каракасе 24 января. На родину вернулись работники, не отвечающие за особо важную деятельность, поэтому дипмиссия продолжила работу.

Такое решение было принято на следующий день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном и выделил дипломатам 72 часа, чтобы покинуть Боливарианскую Республику.

В ответ США отказались выполнять требования и признавать Мадуро легитимным лидером страны, заявив, что он не имеет права выдворять американских дипломатов.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота.

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Страны
Венесуэла
Канада
США
Проекты
Евросоюз
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