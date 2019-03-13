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13.03.2019
WarSpot

Тайвань разрабатывает истребитель пятого поколения

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Источник изображения: warspot.ru

Тайвань намерен развивать собственный военный авиапром. Вчера, 11 марта, информационное агентство Kyodo News сообщило о том, что Минобороны Китайской Республики официально объявило о разработке истребителя пятого поколения.

На пресс-конференции, которую провели чиновники Минобороны и ВВС Тайваня, было заявлено, что разработка нового поколения боевых самолётов уже началась. ВВС Китайской Республики активно сотрудничают с Национальным институтом науки и технологий Чун-Шаня (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, CIST), а также корпорацией Aerospace Industrial Development (AIDC), ранее уже разработавшей тайваньский истребитель F-CK-1 Ching-Kuo.

Истребитель F-CK-1 Ching-Kuo.

Источник изображения: defenceaviation.com

Представители военного ведомства указали, что приоритетной задачей является покупка истребителя пятого поколения у США. При этом разработка отечественного самолёта нового поколения идет согласно утверждённому плану, и на выходе ВВС Тайваня получат многофункциональный стелс-истребитель с возможностью укороченного взлёта.

Китайская Республика (Тайвань) является частично признанным государством. Китай регулярно заявляет о своих правах на Тайвань, препятствуя продаже вооружений и экономическому сотрудничеству других стран с этим островным государством.

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Оригинал публикации
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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Цзинго
Компании
AIDC
Проекты
Истребитель 5 поколения
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