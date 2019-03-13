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13.03.2019
Российская газета

Неумелые прыжки африканских парашютистов попали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Неумелые и смешные прыжки парашютистов попали на видео. В какой конкретно африканской стране это происходит, не известно.

Как считает издание Taskandpurpose, это показательный пример того, какие ошибки совершают военнослужащие при выходе из самолета.



На видео можно понаблюдать, как прыгают парашютисты. Один неуклюже двигается, словно боится, затем поворачивается и как будто выходит из боковой двери. Второй делает прыжок в свободном падении вместо статического. Кто-то вообще сначала садится, а потом спрыгивает, а некоторые, поскользнувшись, падают.

Издание считает, что это пример того, чего не следует делать и чему должны учить при воздушно-десантной подготовке.


Светлана Цыганкова

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