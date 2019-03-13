Пара палубных штурмовиков Су-25УТГ перелетела в Крым на аэродром Саки

На крымский аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном тренировочном комплексе корабельной авиации (НИТКА) прибыла пара учебно-боевых штурмовиков Су-25УТГ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Штурмовики Су-25УТГ входят в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (279-й ОКИАП) морской авиации Северного флота. Самолеты совершили перелет с аэродрома базирования Североморск-3 на аэродром Саки для проведения тренировочных полетов с применением комплекса НИТКА, отметили в пресс-службе округа.

279-й ОКИАП является единственным полком в составе морской авиации Военно-морского флота, на вооружении которого стоят палубные самолеты Су-25УТГ, МиГ-29К и Су-33. Местом дислокации самолетов полка является аэродром Североморск-3 в Мурманской области. Также эти самолеты входят в состав авиакрыла ТАВКР "Адмирал Кузнецов", находящегося настоящее время на ремонте.

Расположенный в Крыму комплекс корабельной авиации НИТКА полностью повторяет взлетную палубу крейсера "Адмирал Кузнецов". Он оборудован трамплином и аэрофинишерами и позволяет летчикам палубной авиации отрабатывать взлет и посадку на авианосец.

Сухой Су-25УТГ (Т8-УТГ) — учебно-тренировочный самолёт на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Предназначен для обучения и контроля лётчиков в любое время суток и в любых погодных условиях. Особенностью самолёта является возможность отработки взлёта и посадки с устройствами укорочения взлёта (наклонная рампа-трамплин) и посадки (аэрофинишёр). Применяется летчиками палубных Су-33 для тренировок. Вооружения не имеет.

Су-25УТГ выпускался в 1990-1991 годах в Улан-Удэ. Всего выпущено 12 самолетов.