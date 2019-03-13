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13.03.2019
Военное обозрение

МИД Австрии назвал поведение Украины "неприемлемым для Европы"

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Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль раскритиковала решение Киева о лишении австрийского журналиста Кристиана Вершютца аккредитации на работу в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой республиках, а также о запрете въезда ему на территорию Украины.

Источник изображения: twitter.com

Министр иностранных дел Австрии назвала такое решение "неприемлемым для Европы актом цензуры" и потребовала отмены запрета.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИД Австрии, в австрийское Министерство иностранных дел был вызван посол Украины Александр Щерба для встречи с генсеком внешнеполитического ведомства Йоханнесом Петерликом.

Петерлик так же потребовал отмены запрета и призвал Киев предъявить обоснование обвинениям, выдвинутым в сторону Вершютца. Он заявил, что Австрия обеспокоена действиями Киева, которые "несовместимы с принципами и ценностями Соглашения об ассоциации с ЕС".

Петерлик напомнил, что ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир так же призвал украинские власти отменить запрет.

7 марта Украина запретила австрийскому журналисту Криситану Вершютцу въезд на Украину, обвинив его в антиукраинской пропаганде, нарушении государственной границы, а также в оправдании вступления Крыма в состав России.

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Австрия
Россия
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Проекты
ОБСЕ
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