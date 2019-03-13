Патрушеву показали перспективное стрелковое оружие на заводе "Калашникова"
Ижевск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ознакомился с военной и гражданской продукцией концерна "Калашников" на заводе в Ижевске, сообщил журналистам пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.
"Гостям продемонстрировали возможности производства современного и перспективного стрелкового вооружения. Николаю Патрушеву рассказали о производстве конкурентной гражданской продукции и достижениях в предоставлении промышленных услуг: новейших разработках в промышленной электронике и IT, компетенциях концерна в области робототехники и производстве инструментальной продукции", - сказал Е.Аношин.
Во время посещения завода гендиректор "Калашникова" Владимир Дмитриев рассказал о стратегии развития предприятия, современных методах управления и прогрессивных технологиях в производстве, отметил пресс-секретарь Совбеза.
Он добавил, что Н.Патрушева сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Удмуртской республики Александр Бречалов.
Позже во вторник в Ижевске состоится выездное заседание Совбеза РФ под председательством Н.Патрушева, темой которого станет диверсификация в оборонно-промышленном комплексе.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются