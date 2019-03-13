Войти
13.03.2019
Интерфакс-АВН

Патрушеву показали перспективное стрелковое оружие на заводе "Калашникова"

326
0
0
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ижевск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ознакомился с военной и гражданской продукцией концерна "Калашников" на заводе в Ижевске, сообщил журналистам пресс-секретарь СБ РФ Евгений Аношин.

"Гостям продемонстрировали возможности производства современного и перспективного стрелкового вооружения. Николаю Патрушеву рассказали о производстве конкурентной гражданской продукции и достижениях в предоставлении промышленных услуг: новейших разработках в промышленной электронике и IT, компетенциях концерна в области робототехники и производстве инструментальной продукции", - сказал Е.Аношин.

Во время посещения завода гендиректор "Калашникова" Владимир Дмитриев рассказал о стратегии развития предприятия, современных методах управления и прогрессивных технологиях в производстве, отметил пресс-секретарь Совбеза.

Он добавил, что Н.Патрушева сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

Позже во вторник в Ижевске состоится выездное заседание Совбеза РФ под председательством Н.Патрушева, темой которого станет диверсификация в оборонно-промышленном комплексе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Патрушев Николай
Проекты
Робот
Похожие новости
29.01.2019
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
25.01.2019
Боевой робот "Уран-9" принят на вооружение российской армии
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
25.01.2019
Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ