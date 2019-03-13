Шойгу: АПЛ "Казань" и СПРК "Князь Владимир" войдут в состав ВМФ в этом году

Военно-морской флот России до конца года получит на вооружение стратегические подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань". Об этом на совещании в Северодвинске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам главы российского военного ведомства, окончание строительства и передача ВМФ РФ стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевой атомной подлодки "Казань" проекта 885М являются приоритетными задачами для Объединённой судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций.

По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершён в текущем году

- добавил Шойгу.

В конце осени 2018 года сообщалось, что атомные подлодки "Князь Владимир" проекта 995А (шифр "Борей-А") и "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М) заканчивают цикл испытаний и с учетом сдвинутых вправо сроков выполнения контрактов будут переданы флоту в 2019 году. Озвученные прогнозы о вхождении в этом году в состав ВМФ еще двух АПЛ - "Князь Олег" (проект "Борей"-А) и "Новосибирск" (проект "Ясень-М"), после заявления Шойгу, вряд ли сбудутся. Вероятней всего будем ждать их уже в 2020.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что поступающие на вооружение ВМФ новые АПЛ проектов "Борей" (Борей-М) и "Ясень" (Ясень-М) будут распределены между Северным и Тихоокеанским флотами примерно поровну.