Эксперт оценил заявление шведского аналитика о "проигравшей" России

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия стремится стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего. По его оценке, Москва использует недорогие и доступные решения, актуальные во времена холодной войны, что объясняется неспособностью "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". Российский военный эксперт Алексей Леонков с ним не согласен.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют России устранять недостатки традиционных вооружений, считает аналитик из Швеции. "Делать упор на снижение заметности и защиту просто дешевле", - написал он. При этом развитие РЭБ основано на технологическом заделе Советского Союза, но этот потенциал в скором времени будет исчерпан, полагает Кьеллен.

Кроме того, стратегия электронной борьбы Москвы строится на защите личного состава, техники и военной инфраструктуры в ущерб "оборонительным и превентивным мерам", считает он.

По мнению российского военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, утверждения шведского аналитика легко опровергнуть.

"Ущерб превентивным мерам? Если мы говорим о превентивных мерах, то имеем в виду прежде всего наступательное вооружение. У нас оно сейчас идет по двум направлениям - ядерное вооружение и неядерное, которое в том числе выполняет сдерживающие функции. К последнему относится наше высокоточное оружие типа "Калибра", "Кинжала", "Искандера". С превентивностью здесь все нормально. Я уж не говорю про наши ВКС, которые вооружены соответствующим вооружением", - прокомментировал он.

"По оборонительным вооружениям - возьмем наши комплексы ПВО. Аналогов им в мире не существует, особенно по дальним ПВО. Ни одна страна не может похвастаться эшелонированной системой ПВО", - отметил Леонков.

Касаясь вопроса о РЭБ, российский аналитик рассказал, что это не самые дешевые комплексы: "Но они оправдывают затраты на свое создание. Они не просто создают незаметность, они не позволяют средствам радио-технических разведок обнаруживать цели. Наземный комплекс РЭБ всегда будет сильнее воздушного комплекса радиотехнической разведки, в силу энергетических возможностей. К тому же мы эти комплексы РЭБ поставили на самолеты и вертолеты, максимально защищая от летательных аппаратов. Большинство ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух" по этим целям работают с трудом".

"Реанимировали старье? Такое утверждение - нонсенс, - продолжает Леонков. - Разработка нового поколения любой техники базируется на предыдущем опыте. Что касается РЭБ, Россия никогда не прекращала работ по этому направлению. Страны НАТО, напротив, в какой-то момент остановились на тех разработках, которые у них были в 90-годах. Мы сделали в итоге не просто комплексные РЭБ, а создали РЭБ, которые работают в разных ситуациях на разные объекты. То есть наши РЭБ могут работать по спутникам, по самолетам дальнего радиолокационного обнаружения, по тактическому вооружению, в том числе средствам воздушного нападения. Мы можем работать с РЭБ по военно-морским силам противника, по системам, которые обеспечивают наведение артиллерийского огня на объекты, по средствам разведки, в том числе и беспилотной. Можем воздействовать на средства связи всего диапазона, который используется странами НАТО, в том числе путать GPS-навигацию вероятного противника".

По разнообразию РЭБ России нет равных в мире, уверен эксперт, и сами американцы это признают. "Когда они, например, говорят о развитии вооружений в космосе, то всегда упоминают: главной опасностью для группировки в космосе является российская РЭБ, которая может сорвать работу всех космических аппаратов", - отметил Леонков.

Он напомнил также, что Россия перешла на новый принцип формирования своей военной доктрины. "Он называется оборонная достаточность. Во главу угла ставятся те средства вооружения, которые могут нанести колоссальный, непоправимый ущерб любому агрессору".

Ренат Закиев