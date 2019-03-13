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13.03.2019
Военное обозрение

В Китае потерпел крушение самолёт военно-морской авиации НОАК

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Тип 815G
Корабль наблюдения за пусками ракет и электронной разведки Тип 815G ВМС Китая.
Источник изображения: militaryparitet.com

В Китае потерпел крушение самолет Военно-морской авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает пресс-служба министерства обороны КНР.

В министерстве обороны страны подтвердили потерю самолета при крушении в провинции Хайнань. Согласно опубликованной информации, самолет разбился во вторник во время тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. Оба пилота погибли. Полет выполнялся без вооружения, жертв и разрушений на земле нет. Причины инцидента не установлены, на месте падения самолета работает специальная комиссия и спасатели.

Китайское военное ведомство очень скупо подает информацию о произошедших инцидентах с военной техникой и военнослужащими НОАК. В данном случае неизвестно, какой именно самолет потерпел крушение. Единственное, что озвучили китайские военные - это то, что он входил в состав Военно-морской авиации НОАК и был двухместным, так как погибли два летчика. Других подробностей не сообщается.

В начале 2018 года Министерство обороны Китая также сообщало о потере двух самолетов ВВС НОАК, при этом не раскрывая тип и принадлежность самолетов. Однако тогда можно было определить, что один из рухнувших самолетов был транспортным, поскольку при его крушении погибли 12 человек, писали китайские СМИ.

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Страны
Китай
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