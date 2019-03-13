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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Ростех сообщил о росте выручки радиоэлектронного кластера

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Павильон компании Ростех. Архивное фото
Павильон компании Ростех. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Радиоэлектронный кластер (РЭК) госкорпорации "Ростех" по итогам 2018 года увеличил консолидированную выручку на 18 процентов - до 266,6 млрд рублей, его чистая прибыль составила 12,4 млрд рублей (+790%), сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Рост финансовых показателей обусловлен наращиванием объемов экспорта и реализацией масштабных проектов на гражданских рынках, в том числе в сфере "Цифровой экономики", - говорится в сообщении.

На 1 марта контрактация предприятий кластера по линии гособоронзаказа составила 190 млрд. руб., по линии гражданских заказчиков - 40 млрд. руб., сумма экспортных заказов превысила 24,5 млрд рублей, сказали в корпорации.

По данным "Ростеха", продажи гражданской продукции РЭК в 2018 году превысили 67 млрд рублей (+55,4%), при этом ее доля в общей структуре выручки выросла с 16,9% до 23,2%. Экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения увеличился на 56,1%, составив более 580 млн долларов.

"Итоги 2018 года демонстрируют рост основных финансовых показателей кластера, в том числе рост выручки от гражданской продукции более чем на 55% и почти 8-кратный рост чистой прибыли, существенное увеличение поставок продукции как на внутренний гражданский рынок, так и по линии экспорта", - сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что наибольший рост выручки в 2018 году продемонстрировал концерн "Автоматика" - до 38 млрд рублей (+45%). Выручка холдинга "Швабе" достигла 61 млрд рублей (+ 20%), холдинга "Росэлектроника" - 167,3 млрд рублей (+12,5%).

"В числе масштабных проектов, реализованных предприятиями РЭК в 2018 году, - создание информационно-коммуникационной инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу, поставка систем безопасности и КОИБов для избирательных участков в ходе выборов президента РФ, внедрение мобильных и стационарных инспекционно-досмотровые комплексов в Федеральной таможенной службе, внедрение систем "Умного города", а также оснащение медицинским оборудованием сети перинатальных центров в регионах РФ", - говорится в сообщении Ростеха.

Радиоэлектронный кластер "Ростеха" объединяет 362 предприятия в 35 регионах России. Предприятия РЭК производят широкую номенклатуру продукции - от электронных компонентов и блоков до медицинских изделий, оптической техники, сложных программных комплексов и систем.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Швабе ОАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Медицина
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