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13.03.2019
ЦАМТО

Минобороны РФ впервые проведет межведомственный конкурс в сфере информационных технологий

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Минобороны РФ
Минобороны РФ.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 12 марта. Департаментом информационных систем Минобороны России объявлен межведомственный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации".

Целью проведения конкурса является выявление талантливых специалистов и создание условий для скорейшего внедрения инновационных научных и практических результатов в сфере информационных технологий.

В конкурсе смогут принять участие специалисты научно-исследовательских организаций, образовательных и других учреждений, органов управления и подразделений, подведомственных Минобороны России и другим федеральным органам исполнительной власти, участвующим в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства. Приглашения направлены в МВД России, МЧС России, Росгвардию, ФСБ России и ФСО России.

Проведение мероприятия в межведомственном формате направлено на развитие системы подготовки и профессионального роста специалистов в сфере информационных технологий, создание условий для взаимодействия научных школ и объединение усилий при проведении исследований и разработок в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Межведомственная экспертная комиссия, сформированная из ведущих ученых и специалистов силовых структур, приступит к рассмотрению конкурсных работ 13 мая 2019 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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