Турция обнародовала детали проекта БЛА "Акинчи"

ЦАМТО, 12 марта. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) обнародовал детали разработки турецкой компанией Baykar Makina вооруженного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Акинчи" (Raider).

Как сообщает Jane's International Defence Review, максимальная взлетная масса БЛА "Акинчи" составит 4500 кг, размах крыла – 20 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м).

Аппарат будет оснащен парой турбодизельных двигателей PD-222, разработанных Tusas Engine Industries (TEI) совместно с американской компанией General Electric. PD-222 будет создан на базе нового двигателя PD-170, который заменит турбодизельный двигатель Thielert Centurion 2.0 S, установленный в настоящее время на БЛА "Анка" класса MALE. Компания TEI успешно провела первые летные испытания "Анка" с двигателем PD-170 в декабре 2018 года.

Согласно информации SSB, "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компанией Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, управляемые ракеты CIRIT, а также поступивший в серийное производство новейший боеприпас MAM-C. В зависимости от высоты пуска, MAM-C сможет поражать цели на дальности до 8 км.

На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и набор высокоточных бомб на базе Mk.82. Планируется вооружить аппарат и новой малоразмерной ракетой с лазерным наведением "Бозок", разрабатываемой Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK Sage). Агентство провело первые испытания ракеты в июле 2018 года.

По заявлению SSB, Турция будет одной из трех стран, разрабатывающих БЛА данного класса. Ранее в официальных заявлениях отмечалось, что поставки "Акинчи" начнутся в 2021 году.

Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые будут использованы при разработке перспективного боевого БЛА (как ожидается, эта программа начнется в 2027 году).