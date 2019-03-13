Войти
13.03.2019
ЦАМТО

Турция обнародовала детали проекта БЛА "Акинчи"

366
0
0
БЛА Bayraktar TB2
Церемония передачи вооруженным силам Катара разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании Baykar Makina.
Источник изображения: www.kokpit.aero

ЦАМТО, 12 марта. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) обнародовал детали разработки турецкой компанией Baykar Makina вооруженного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Акинчи" (Raider).

Как сообщает Jane's International Defence Review, максимальная взлетная масса БЛА "Акинчи" составит 4500 кг, размах крыла – 20 м. Ожидается, что он сможет в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м).

Аппарат будет оснащен парой турбодизельных двигателей PD-222, разработанных Tusas Engine Industries (TEI) совместно с американской компанией General Electric. PD-222 будет создан на базе нового двигателя PD-170, который заменит турбодизельный двигатель Thielert Centurion 2.0 S, установленный в настоящее время на БЛА "Анка" класса MALE. Компания TEI успешно провела первые летные испытания "Анка" с двигателем PD-170 в декабре 2018 года.

Согласно информации SSB, "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компанией Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Он также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, управляемые ракеты CIRIT, а также поступивший в серийное производство новейший боеприпас MAM-C. В зависимости от высоты пуска, MAM-C сможет поражать цели на дальности до 8 км.

На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и набор высокоточных бомб на базе Mk.82. Планируется вооружить аппарат и новой малоразмерной ракетой с лазерным наведением "Бозок", разрабатываемой Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK Sage). Агентство провело первые испытания ракеты в июле 2018 года.

По заявлению SSB, Турция будет одной из трех стран, разрабатывающих БЛА данного класса. Ранее в официальных заявлениях отмечалось, что поставки "Акинчи" начнутся в 2021 году.

Предполагается, что программа "Акинчи" также позволит собрать данные и испытать технологии, которые будут использованы при разработке перспективного боевого БЛА (как ожидается, эта программа начнется в 2027 году).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Компании
Aselsan
General Electric
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.06.2016
Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика
16.03.2016
Верфи царя Эрдогана
22.06.2015
Интервью главы турецкого департамента оборонной промышленности
16.07.2014
Слабое звено турецкой обороны
19.09.2012
Аэрокосмический салон «ИЛА-2012»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ